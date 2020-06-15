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Aktüel

Çalıştırdığı otomobil bir anda alev aldı

Karabük’te sürücüsünün çalıştırdığı otomobil, motor kısmından alev alarak yandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 01:28:47 -
Çalıştırdığı otomobil bir anda alev aldı

Karabük’te sürücüsünün çalıştırdığı otomobil, motor kısmından alev alarak yandı. Olayda maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre olay, Esentepe Mahallesi Taşkesti Caddesi’nde meydana geldi. Fatih Ç. isimli sürücü yolculuk yapmak için 78 AC 696 plakalı otomobilini çalıştırdıktan sonra indi. Bir süre sonra otomobil motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken araçta maddi hasar meydana geldi.

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