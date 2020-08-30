Çalıştığı kuyumcudaki altınları çaldığı iddia edilen çırak ve ağabeyi yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da çalıştığı kuyumcu tarafından kendisine teslim edilerek atölyeye götürmesi istenen 29 bileziği çaldığı iddia edilen çırak ile ağabeyi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 5 Ocak Meydanı civarında faaliyet gösteren bir kuyumcuda çırak olarak çalışan İlyas T'ye 26 Ağustos'ta iş yeri sahibi Bülent Dalyan, atölyeye götürmesi için 29 bilezik teslim etti.

İlyas T'nin iki gün boyunca işe gelmemesi üzerine Bülent Dalyan durumu polise haber verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İlyas T'nin ağabeyi olan ve daha önce 5 yıl kadar aynı kuyumcuda çalışan İbrahim T'yi gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada kuyumcuya ait altınların Yalmanlı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlendi.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda zanlı İlyas T'yi yakalayıp altınları da burada buldu.

Şüpheli iki kardeş işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki kardeş tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.