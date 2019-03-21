Çalışmayan SSK’lı olamaz

Soru: Şu an bir işyerinde çalışmıyorum. Emeklilik için prim gün eksiğim var. Prim ödeyerek sigortalı olmak için bir yerde çalışıyor görünmek mi doğru olur. Ayrıca çalışmadan da prim ödeme seçeneğim var mı? Ali H.

Cevap: SSK sigortalısı olmanın en temel koşulu bir işyerinde çalışmaktır. Bir işyerinde bizzat iş görmeyen yani fiilen çalışmayan SSK sigortalısı olamaz. Kişi kendisini bir yerde sigortalı göstertmiş olsa da ilerleyen süreçte bu tespit edilir ve sigortalılık iptal edilir. Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını tamamlamış olan kişiler isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeme imkânına sahip. Tavsiyem, yasal olmayan yola tevessül etmeyip yasanın izin verdiği isteğe bağlı sigortaya prim ödemenizdir. Sonra çok mağdur olursunuz. Ayrıca emeklilik statünüzü değiştirmeyecekse SSK’lı olmakla isteğe bağlı yani Bağ-Kur sigortalısı olmak arasında bir fark bulunmuyor.