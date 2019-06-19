"Çalışmaların meyvesini Tokyo'da alacağız"





ANKARA (AA) - MUHAMMED ALİ TİMUR - Elmas Lig'i Roma etabı kadınlar cirit atmada 64,51 metrelik derecesiyle ikinci olup olimpiyat vizesi elde eden milli atlet Eda Tuğsuz, "İnşallah çalışmaların meyvesini 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda alacağız." dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota olma mücadelesinde milli atletlerin başarısı dikkati çekiyor. Şu ana kadar 7 kota elde edilen atletizm branşında olimpiyat biletini alan son isim milli sporcu Eda Tuğsuz oldu.

14 yaşında cirit atmaya başlayan 22 yaşındaki milli sporcunun kariyerinde, 2013 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları birinciliği, 2017 Avrupa Atmalar Kış Kupası ikinciliği, 2017 Londra Dünya Atletizm Şampiyonası beşinciliği, 2018 Avrupa Atmalar Kupası birinciliği ve 2018 Akdeniz Atletizm Şampiyonası birinciliği bulunuyor.

Çalışmarını Ankara'daki Naili Moran Atletizm Pisti'nde devam eden milli ciritçi Eda Tuğsuz, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Olimpiyat kotası aldığı için gururlu olduğunu aktaran Eda, Elmas Lig'in Roma etabında dünyada ilk 10'da bulunan rakipleri arasında böyle bir sonuç almanın da mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Eda Tuğsuz, kota alarak kendi gücünü ve olimpiyatta madalya adayı olduğunu gösterdiğini belirterek, "Olimpiyatlara ilk defa katılacağım ve ülkeme bu denli bir gurur yaşatacağım için çok heyecanlıyım. İlk tecrübem olacak o yüzden çok kestiremiyorum. Şöyle ki 1 seneden fazla zamanımız olduğu için biraz daha rahat moddayım. 2020 yılına girdiğimizde tabii ki de daha farklı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tokyo için şimdiden çalışmalara başladığını vurgulayan milli sporcu, şöyle devam etti:

"Sezon başında öncelikli hedefimiz en büyük organizasyon olan olimpiyat oyunlarına katılmaktı. Ben bunu başardım. Allah bir sakatlık bir sıkıntı vermezse orada da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Antrenörüm ile birlikte prensipli bir şekilde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Tabii ki gönlümde her zaman altın madalya var. Tokyo'daki hedefim ise finale kalıp ilk 5'e girmek. Hazırlık süreci çok uzun olacak. İnşallah çalışmaların meyvesini 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda alacağız."

- "Doha'da ünvanımı korumak istiyorum"





Kamp sürecine Adana başladıklarını dile getiren Eda Tuğsuz, hava şartları nedeniyle çalışmalara Ankara'da devam ettiklerini kaydetti.

Milli ciritçi Eda, önümüzdeki hafta itibarıyla yoğun bir yarış periyoduna gireceklerini aktararak, "Hazırlık dönemini genellikle Adana'da geçiriyorum. Oranın iklim şartları uygun oluyor. Şu anda ise Ankara'da çalışıyoruz. Ankara bu mevsimde hem hava hem de antreman şartları açısından daha iyi oluyor. Kısa sürede önemli müsabakalara çıkacağım. Belarus'ta Avrupa Oyunları, Lozan'da Elmas Lig, Napoli'de 30. Üniversitelerarası Yaz Oyunları (Universiade) ve İsveç'te 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yarışacağım. Antremanlarımızı ona göre yaptık. Hazırız, bir sıkıntı veya sakatlık olmazsa yarışların üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Eylül ayında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da mücadele edeceğini hatırlatan Eda Tuğsuz, "Benim katılacağım ikinci şampiyona olacak. 2017'de Londra'da 5'inci olmuştum. Doha'da da bu ünvanımı korumak ve hatta üstüne çıkmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- "Ben sporcuları gladyatöre benzetiyorum"





Akrabasının yönlendirmesiyle spora başladığını söyleyen Eda Tuğsuz, sporun hayatında yaptığı etkiye de değindi.

Milli ciritçi, "Spora başlamadan önce Eda biraz daha sakin biriydi. Şimdi daha öz güvenli, kendini ve ne istediğini bilen, ülkesine mal olmuş ve bu ruhla çalışan ve çalışmayı çok seven biri haline geldi." dedi.

Spor ile hayatına disiplinin geldiğini anlatan Eda Tuğsuz, şunları kaydetti:

"Hayatın her evresinde sporun katkılarını gördüm. Ancak zorlukları da var. Ben sporcuları gladyatöre benzetiyorum. Her şeye dikkat etmelisiniz. Beslenmeye, uyku düzenine dikkat edilmeli. Dinlenme çok önemli. Biz akranlarımız gibi çok fazla sosyal aktivite de bulunamıyoruz. Çünkü bir hedefimiz var. Normal bir vatandaş gibi değiliz. Kulübüne, ülkene dair sorumlulukların var ve bu sorumlulukları yerine getirmek için disiplinli ve düzenli bir şekilde yaşaman lazım."



