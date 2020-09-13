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Dünya Çalışmaları durdurulmuştu: O aşıya ilişkin flaş açıklama
Dünya

Çalışmaları durdurulmuştu: O aşıya ilişkin flaş açıklama

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca isimli ilaç şirketi ortaklığıyla geliştirilen ancak bir kişide ciddi yan etkiler göstermesi üzerine çalışmaları durdurulan aşıya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. AstraZeneca tarafından yapılan yapılan bir açıklamada, söz konusu aşının yıl sonuna kadar veya 2021 başında hazır olabileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 21:25:00 -
Çalışmaları durdurulmuştu: O aşıya ilişkin flaş açıklama

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca isimli ilaç şirketi ortaklığıyla geliştirilen ancak bir kişide ciddi yan etkiler göstermesi üzerine klinik çalışmaları durdurulan koronavirüs aşısına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Söz konusu aşının, klinik denemelerinin askıya alınmasına rağmen yıl sonunda veya 2021 başlarında hazır olabileceği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot, olumsuz gelişmeler nedeniyle aşının klinik denemelerinin duraklatılmasını 'alışılmadık bir şey' olarak nitelendirdi. Klinik denemelerin ne zaman devam edeceğine dair bir bilgisi olmadığını aktaran Soriot, "Bunun diğer aşı denemelerinden farkı, tüm dünyanın çalışmaları izlemesi. Dururlar, araştırma yaparlar ve yeniden başlarlar." şeklinde konuştu.

"Gelecek yılın başlarına kadar hazır olabilir"

Diğer ilaç firmaları tarafından geliştirilen aşılarla birlikte tüm dünya nüfusu için yeterli sayıda koronavirüs aşısı olacağını düşündüğünü ifade eden Soriot, gelecek yılın başlarında veya bu yılın sonunda aşının hazır olabileceğini öne sürdü. Soriot, "Gelecek yılın başlarında veya bu yılın sonunda elimizde halen bir aşı olabilir." ifadelerini kullandı.

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