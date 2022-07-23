Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20 Destek Personeli Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı (KPSS) esas alınmak suretiyle sözleşmeli 20 destek personeli pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır.



1. Grup

Pozisyon Adı: Destek Personeli (Temizlik)

Atama Yapılacak Pozisyon Sayısı: 11

KPSS Puanı : 2020 KPSSP94 en az 60 puan



2. Grup

Pozisyon Adı: Destek Personeli (Bahçe Bakım)

Atama Yapılacak Pozisyon Sayısı: 2

KPSS Puanı : 2020 KPSSP94 en az 60 puan



3. Grup

Pozisyon Adı: Destek Personeli (Aşçılık)

Atama Yapılacak Pozisyon Sayısı: 4

KPSS Puanı : 2020 KPSSP93 en az 60 puan



4. Grup

Pozisyon Adı: Destek Personeli (Elektrik)

Atama Yapılacak Pozisyon Sayısı: 1

KPSS Puanı : 2020 KPSSP94 en az 60 puan



5. Grup

Pozisyon Adı: Destek Personeli (Kaynak)

Atama Yapılacak Pozisyon Sayısı: 1

KPSS Puanı : 2020 KPSSP94 en az 60 puan



6. Grup

Pozisyon Adı: Destek Personeli (Tesisat)

Atama Yapılacak Pozisyon Sayısı: 1

KPSS Puanı : 2020 KPSSP94 en az 60 puan

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