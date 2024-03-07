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Ekonomi Çalışma saatleri düşecek mi? Bakan açıkladı!
Ekonomi

Çalışma saatleri düşecek mi? Bakan açıkladı!

Yeniakit Publisher
2024-03-07 09:24:00 -
Çalışma saatleri düşecek mi? Bakan açıkladı!

Bir süredir tartışmalara sebep olan çalışma saatleri ile ilgili konuşan Bakan Işıkhan, "Çalışma süreleri, ücretler, işçilerin refahı, gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir." dedi.

Bir süredir tartışmalara sebep olan çalışma saatleri ile ilgili konuşan Bakan Işıkhan, "Çalışma süreleri, ücretler, işçilerin refahı, gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir." dedi.

Çalışma saatlerinin 45 günden 40 güne düşürüleceği iddiaları bir süredir tartışmalara neden olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merak edilen çalışma saatleri ve ücretleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Işıkhan konuyla ilgili olarak şunları söyledi;

"Bakanlık olarak bir taraftan ülkemizin büyümesine ve istihdamının artmasına katkı sağlarken diğer yandan da çalışanlarımızın refahını arttıracak ve güvenliğini koruyacak tedbirleri hassasiyetle uygulamaktayız. Bu bağlamda Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir. Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair, araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir."

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