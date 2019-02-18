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Çalışma ortamında da doğallık

Günümüzde firmalar kurum kimliklerini oluştururken, başta ekonomi-ekoloji dengesini gözetiyor, doğa ve insan odaklı olduklarını belirtiyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:57
Çalışma ortamında da doğallık

Günümüzde firmalar kurum kimliklerini oluştururken, başta ekonomi-ekoloji dengesini gözetiyor, doğa ve insan odaklı olduklarını belirtiyor. Bu noktada, çalışanların vaktinin çoğunu geçirdiği iş ortamlarında, doğaya ve insana dost alanlar oluşturma yöntemleri öne çıkıyor.



Doğallık, çalışma alanlarının da aranan özelliği oluyor.Ofis mobilyası sektöründe Türkiye’nin global markası konumundaki Bürotime’ın Pazarlama Direktörü Nuran Efendioğlu, sağlıklı ofisler kurgulanırken, mimari tasarım ile çalışana mutluluk ve aidiyet hissi katacak önerileri de açıkladı.



Sağlıklı ofis mobilyaları ve biyofilik tasarımlar


Efendioğlu, “Çalışanların gününün en az üçte birini geçirdiği ofislerde kullanılan mobilyalar, oda sıcaklığında buharlaşan ve kokusuz olduğu için ayırt edilemeyen zararlı kimyasalların havaya karışmasına sebep olabiliyor. Çalışanların fark etmediği ancak önemli hastalıklara sebep olan kimyasallardan korunmak için ham madde ve yarı mamul üretim teknolojinin yönetimi devreye giriyor. GREENGUARD sertifikası, bir ürünün düşük emisyona sahip olduğunu ispatlayarak daha sağlıklı iç mekânlar yaratılmasına katkı sağlıyor, kullanıcısını ve doğayı koruma altına alıyor” şeklinde ifade ediyor.



"Çalışanın firmaya hissettiği aidiyet güçleniyor"


McKinsey’in 2012 yılında tüketici ve pazar üzerine yaptığı bir araştırmada, Y Kuşağı’nın kariyerinde, kendi sağlığını ön planda tuttuğunu ortaya çıkardığını söyleyen Efendioğlu, “İş hayatında varlığı güçlenen Y kuşağı ile birlikte firmalar da çalışan sağlığı adına daha iyi koşullar gözetmeye uğraşıyor. Kuşkusuz firmaların temel görevlerinden biri de çalışanların sağlığı ve mutluluğunu sağlamak. Bunun için başta, çalışma alanlarının mimari konseptinin; well-being (bütünsel sağlık) odaklı tasarımlar halinde kurgulanması gerekiyor. Bu noktada, iş hayatında çalışanları kucaklayacak olan insan odaklı, biyofilik tasarım ve hareket temelli mobilyalar öne çıkıyor. Çalışanlarını merkezine alan, onların mutluluk ve sağlığını gözeten firmalarda, motivasyon ve verimlilik de artıyor. Dolayısıyla çalışanın firmaya hissettiği aidiyet güçleniyor” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:57
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