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Ekonomi Çalışma Bakanlığı'ndan emekli aylığı ödeme tarihleri duyurusu
Ekonomi

Çalışma Bakanlığı'ndan emekli aylığı ödeme tarihleri duyurusu

Yeniakit Publisher
2023-11-07 19:26:00 -
Çalışma Bakanlığı'ndan emekli aylığı ödeme tarihleri duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu. Sosyal medyada yer alan bazı haber ve yorumlarda tarihlerin değişeceği iddia edilmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin güncellendiğine dair iddialara da yer verildi.

"Bazı yayın organlarında yer alan fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki listenin güncellendiği ve erken emeklilik hakkının verildiği haberi gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı.
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Kaynak: AA

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