Çalışkan uyardı: Yanlış yapana af yok!

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 39 ilçede görev yapan 121 polis merkezi amiri ve 39 asayiş büro amiri ile önceki gün Bayrampaşa'da bulunan Çevik Kuvvet'te toplantı yaparak polisin toplumdaki en güvenilir birey olması gerektiğini söyledi. Çalışkan, göreve başladığı günden bugüne kadar İstanbul polisinin yaptığı başarılı çalışmalarıyla terör olayları ile ilgili olarak ciddi bir mesafe alındığını ve bu sürecin daha da artırılacağını belirterek, artık asayiş olaylarının daha etkin olarak kullanılması gerektiği konusunda toplantıya katılan 160 birim amirine iletti.

"DEVLETİN ONURUNU, NAMUSUNU TEMSİL EDİYORSUNUZ"



Çalışkan, temiz ve düzgün vatandaşın polisi gördüğü zaman mutlu olması ve rahatlaması gerektiğini belirterek, “Polis ekipleri ve karakollar bir sığınak olmalı, her türlü bela, zorbalıktan kaçış yeri olmalı… Karakollarımız en güvenli yerimiz olacak. Sizlere çeşitli eğitimler verdik. ‘Çürük Elma ve Adalet Teorisi Projesi' diye bir proje hazırlayarak, çürük elmadan kastımız yaramaz adamı barındırmayacağız. Amir, memur, müdür hiç fark etmez… Devlet size namusunu teslim ediyor, sizlerde yaramaz adamı barındırmayacaksınız. Devletin onurunu, namusunu temsil ediyorsunuz. İlçe müdürü, müdür yardımcısı, hatta il emniyet müdürü yanlış yapılıyorsa hiç acımayacaksınız yanlış yapana af yok…" diye konuştu.

“KARAKOLLARDA 24 SAAT HAYAT VAR"



Karakol ve Asayiş Büro Amirlerinin suçla mücadelede ön planda olmaları gerektiğini ifade eden Emniyet Müdürü Çalışkan, “İlçenizde gerekli tedbiri alacaksınız, daha sonra olayı takip ederek dosyayı tamamlayacaksınız. Bölgenizde olan tüm kritik noktaları çok iyi bileceksiniz. Bölgenize tam hakim olacaksınız. Karakolda 24 saat hayat var, sorumluluk bölgenizde önemli bir olay olduysa saat gözatmeksizin gidin, gerekirse karakolda yatın ama 24 saat karakolunuza hakim olun. Asayiş Büro Amirleri ise küçük birer Asayiş Şube gibi çalışacaksınız. 24 saat esasına uygun çalışarak, bölgenizde hırsız arsız adam bırakmayacaksınız" dedi.