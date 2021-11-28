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Kadın - Aile Çalışanlar için akşam yemeği Kaygana tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Çalışanlar için akşam yemeği Kaygana tarifi, nasıl yapılır?

Sade Kayganayı bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 19:17:00 - 2021-11-28 19:31:10
Çalışanlar için akşam yemeği Kaygana tarifi, nasıl yapılır?

Yemek yapmaya vakit bulamayan çalışanlar için  pratik tarif...

Sade Kaygana (Otsuz) Tarifi İçin Malzemeler

  • 5 yumurta
  • 1 çay bardağı su
  • 1 su bardağı süt
  • 1, 5 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı

Yumurtalarla unu iyice çırpın. İçine su, süt tuz ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin ve iyice çırpın. Yağlanmış teflon tavayı ısıtın. Tavanın büyüklüğüne göre 2 kepçe kadar hamur koyun ve arkalı önlü pişirin. Kayganalarınızı çevirirken ince bir tahta kaşık kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun.

 

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