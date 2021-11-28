Çalışanlar için akşam yemeği Kaygana tarifi, nasıl yapılır?
Sade Kayganayı bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz.
Yemek yapmaya vakit bulamayan çalışanlar için pratik tarif...
Sade Kaygana (Otsuz) Tarifi İçin Malzemeler
- 5 yumurta
- 1 çay bardağı su
- 1 su bardağı süt
- 1, 5 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yapılışı
Yumurtalarla unu iyice çırpın. İçine su, süt tuz ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin ve iyice çırpın. Yağlanmış teflon tavayı ısıtın. Tavanın büyüklüğüne göre 2 kepçe kadar hamur koyun ve arkalı önlü pişirin. Kayganalarınızı çevirirken ince bir tahta kaşık kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun.