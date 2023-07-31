Çalışanlar dikkat: Vergi indirimi geliyor!

Ücretlerin vergi dilimi değişikliği nedeniyle yıl içinde düşmesi gündemden kalkacak. Vergi diliminin yüzde 15'ten yüzde 10'a indirilmesi de seçenekler arasında bulunuyor.

Asgari ücrete kadar olan kazançların vergi dışı bırakılmasının ardından ücretten alınan vergilerde de indirim yapılması planlanıyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, ücretlerin Gelir Vergisi Kanunu'ndaki 2. dilime girmesi önlenecek. Bu sayede ücretlerin yıl içinde vergi dilimi değişikliği nedeniyle düşmesi sorunu ortadan kalkacak. Yüzde 15 olan vergi diliminin yüzde 10'a indirilmesi de düşünülen seçenekler arasında yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında ücretlerin belirlenmesinde ekonomik dengelerin ve işgücü verimliliğindeki gelişmelerin gözetilmesini sağlayan mekanizmalar geliştirilecek. İşgücü Piyasası Reformu çerçevesinde, ücretlerin düşmesine yol açan Gelir Vergisi Kanunu'ndaki 2. dilime girilmesi engellenecek. "Gelir vergisi diliminin yüzde 15'e sabitlenmesi" de memurlarla 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme sürecinin en önemli başlıklarından biri olacak.

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