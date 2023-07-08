Çalışanlar dikkat: Kıdem tazminatında tavan ücret değişiyor

Memur maaşlarına yapılan zamla birlikte kıdem tazminatı tavanı da artacak. Kanun teklifi uyarınca, kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde sadece memur maaş katsayısındaki artış dikkate alınacak.

Kıdem tazminatında tavan 23 bin 489 TL oldu. AK Parti’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu torba kanun teklifi ile memurlar maaşına yapılacak zam oranı belli oldu. Memurlar yılın ikinci yarısında 8 bin 77 TL seyyanen zam ve yüzde 17.55 zam alacaklar.

Kıdem tazminatı tavanı memur aylık katsayısına memur aylık katsayısı verilen zam oranına göre belirleniyor. Memurların aldığı yüzde 17.55’lik zam memur aylık katsayısına yansıyacak.

Buna göre 2023 yılı Ocak Haziran dönemindeki 19 bin 982 lira 83 kuruşluk kıdem tazminatı Temmuz-Aralık döneminde 23 bin 489 lira 82 kuruşa yükselecek. Bu rakam brüt ücreti 20 bin TL’nin üzerinde olup bu yılın temmuz ayında kıdem tazminatını almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek.

BEDELLİ ASKERLİK: RAKAM BAKANLIK GENELGESİNİN ARDINDAN NETLEŞECEK

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Memur aylık katsayısı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca altı ayda bir yayınlanan mali sosyal haklar genelgesi ile belirleniyor. Katsayı kapsamında bedelli askerlik tutarı da ortaya çıkıyor.

Bu yılın ocak haziran döneminde 104 bin 84 TL olarak açıklanan bedelli askerlik ücretinin yeni hesaplanan katsayıya göre artması, 121 binin üzerine çıkması bekleniyor. Rakam bakanlık genelgesinin ardından netleşecek.