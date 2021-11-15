'Çalışana musakka, yöneticiye antrikot olmaz' edebiyatının kaynağı ortaya çıktı! Ekrem'in lokantası varmış

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldığı ilk gün İBB çalışanlarını ziyaret etmişti.

Mutfağa da giden İmamoğlu, "Bugün yemekte ne var?" diye sordu. Belediye çalışanı, "Musakka vardı. Sizin için de antrikot yaptık." diye cevap verdi. Kameraları o anlarda kayıtta tutan CHP'li İmamoğlu, görev süresindeki ilk şovlarından birisini, "Çalışana musakka, yöneticiye antrikot olmaz." sözleri ile yaptı.

İfşa oldu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şarkıcı Karsu ile birlikte yemek programına katıldı. CHP'li İmamoğlu, Karsu'ya, "Benim lokantam vardı." dedi. Karsu'nun şaşkın bakışlarına sebep olan o sahne, İmamoğlu'nun "Çalışana musakka, yöneticiye antrikot olmaz." edebiyatının kaynağını ortaya çıkarttı.