Çalışan sayısı dudak uçuklatıyor! Çinli araç devi rakibini ikiye katladı

Çin’de elektrikli araç satışları resmen uçtu. Elektrikli araç (EV) satışları öyle bir patlama yaşadı ki, BYD elektrikli araç üreticisinin çalışan sayısı 700 bini aşarak Toyota’nın iki katına çıktı. BYD’nin bu gidişatı diğer araç üreticilerine ders niteliğinde. İşte detaylar…

BYD 700 bin çalışan sayısı ile Toyota’yı ikiye katladı! Çin’de elektrikli araç satışları tavan yaptı

Çin’de elektrikli araç satışları o kadar hızlı artıyor ki, bu durum BYD gibi özel sektör devlerinin büyümesine çok büyük katkı sağlıyor. 2023 yılı sonunda Çin’de yaklaşık 30,57 milyon çalışan vardı ve bu sayı 2019’a göre yüzde 13 artmış durumda. Bu artışın yüzde 81’i özel sektör firmaları tarafından sağlandı.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Küresel Elektrikli Araç Görünümü 2024 raporuna göre, geçen yıl dünya genelindeki tüm EV ve PHEV satışlarının yüzde 60’ı Çin’de gerçekleşmiş. Rakamlar gerçekten büyüleyici.

2023 yılında Çin’de yeni enerji araçları (EV ve PHEV) kayıtları tam 8,1 milyona ulaştı ve bu, yıllık yüzde 35’lik bir artışı demek. Çin, geçen yıl 4 milyonun üzerinde araç ihraç ederek dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı oldu. Bu araçların 1,2 milyonu yeni enerji araçlarıydı ve bu sayı yıllık yüzde 80 artış gösterdi. Rapora göre, 2030 yılına kadar Çin’deki her üç araçtan biri elektrikli olacak.

BYD, elektrikli araç üretimi için 2019’dan bu yana yaklaşık 470 bin yeni çalışan ekleyerek toplam çalışan sayısını 700 binin üzerine çıkardı. Toyota’nın 375 bin çalışanı ile karşılaştırıldığında bu rakam neredeyse iki kat fazla. BYD, Volkswagen’i geçerek Çin’in en büyük otomobil üreticisi olduktan sonra durmak bilmiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şirket, en çok satan elektrikli araçlarının daha düşük fiyatlı “Honor” versiyonlarını piyasaya sürdü. BYD’nin en ucuz elektrikli aracı olan Seagull Honor sürümü, Çin’de sadece 9 bin 700 dolardan başlıyor. Evet, bu fiyatla elektrikli araç sahibi olabiliyorsunuz.

Bu arada, Toyota tamamen elektrikli araçlara geçiş konusunda geri adım atıyor ve “yeni nesil” motorlar geliştirme planları yapıyor. Elektrikli araç pazarı hızla büyürken, Toyota’nın bu geri adımı şaşırtıcı. Ama belli olmaz, belki de stratejilerini yeniden gözden geçirmek isteyebilirler.

Sizce BYD, otomobil devlerine fark atmaya devam edecek mi? Yoksa Toyota gibi otomobil üreticileri işleri tersine çevirebilir mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.