'Çalışan Kadınlara Karşı Ev Hanımlarına Haksızlık Yapılıyor!'

Hükümetin “Aile Yılı” kapsamında çalışan anne ve babaların doğum izinlerini artırma hazırlığı toplumda farklı tepkilere yol açtı. Yeni düzenlemeye göre annelik izni 16 haftadan 20 haftaya, babalık izni ise 5 günden 10 güne çıkarılacak. Ancak bu karar, aile yapısına ve toplumsal dengeye etkisi bakımından eleştiriliyor.

Bazı uzmanlar ve aile savunucuları, düzenlemenin kadının asli sorumluluğunu gölgeleyeceği görüşünde. Kadınların yaratılış olarak şefkat, merhamet ve sabır gibi özelliklerle donatıldığını belirten çevreler, “Bir anne için en önemli görev, çocuğunu kendi eliyle büyütmek, onu hem bedenen hem ruhen sağlıklı şekilde yetiştirmektir” görüşünü savunuyor.

Çalışan annelerin zorunlu olarak bakıcı veya kreş desteğine yönelmesi, çocukların duygusal gelişiminde olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Bu durum, aile içi bağların zayıflamasına, anne-çocuk ilişkisinin yeterince kurulmadan şekillenmesine neden oluyor.

Eleştiriler, devletin destek politikalarının yönünün de gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. “Eğer annelere yönelik bir pozitif ayrımcılık yapılacaksa, bu öncelikle evde çocuğunu yetiştiren, ailesine vakit ayıran, ev işlerini üstlenen ev hanımlarına yapılmalıdır” görüşü öne çıkıyor.

Ev hanımlarının ev ekonomisine, aile düzenine ve çocuk eğitimine katkısı vurgulanarak, “Onlar yalnızca eşlerine değil, topluma da hizmet ediyorlar. Devletin aile politikalarında bu emeğin de karşılığı verilmelidir” çağrısı yapılıyor.

Bu çerçevede “Aile Yılı” uygulamalarının sadece çalışan ebeveynleri değil, evde emek veren milyonlarca kadını da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

İslami Haber ”MİRAT”