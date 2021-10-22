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Kadın - Aile Çalışan kadınlara kanser eğitimi verildi
Kadın - Aile

Çalışan kadınlara kanser eğitimi verildi

Türkiye’de kanserle yürütülen mücadelede Pembe Şehir projesiyle savaş açan Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, kadınların hayatına dokunmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 16:11:00 -
Çalışan kadınlara kanser eğitimi verildi

Türkiye’de kanserle yürütülen mücadelede Pembe Şehir projesiyle savaş açan Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, kadınların hayatına dokunmaya devam ediyor. Tekstilde çalışan kadınlara kanser eğitimi verilirken, yaklaşık 250 kadının kanser taramaları için planlaması yapıldı.

Dünyanın en önemli sağlık sorunlarının başında gelen ve birçok kişinin hayatını kabusa çeviren kanser hastalığı ile mücadelede gelişen teknoloji ve tedavi imkanları sayesinde erken teşhisin önemi giderek artıyor. Kanserle mücadelede erken teşhisin öneminden yola çıkılarak hayata geçirilen Pembe Şehir projesi de Denizlili kadınlara umut ışığı olmaya devam ediyor. Özellikle tekstil fabrikalarında çalışan kadınlara eğitimler verilerek, taramaları gerçekleştiriliyor. Kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılacağı uzamlar tarafından anlatılırken, eğitim sonunda da kadınların kanser taramalarını yaptırmaları için planlama yapıldı.

2018 yılında kar tanesi olarak başlayan Pembe Şehir projesinin zamanla büyüyerek kartopuna dönüştüğünü belirten Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk; “ Bildiğiniz gibi kanser tüm dünyanın savaştığı fakat erken teşhisle tedavi edilebilen bir hastalıktır. İlimizde de kanserle mücadelede tarama oranlarımızı arttırmak için Müdürlüğümüz ve DİKAB işbirliği içerisinde Pembe Şehir projesini başlatmıştık. Projemiz kapsamında özellikle çalışan kadınlar başta olmak üzere tüm kadınlarımızı taramadan geçirmeyi hedefledik ve bu doğrultuda taramalarımızı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz” dedi.

 

 

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