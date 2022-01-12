Çalışan anneye Hükümet’ten destek

Annelere en büyük desteği devlet sağlıyor. 2022 yılında asgari ücretin artmasıyla birlikte çalışan annelere verilen prim ve destek ödemeleri de güncellendi.

Hükümet, bu yıl da doğum yapan çalışan kadınlara süt ve emzirme parası, doğum, kreş yardımı, yarım gün çalışma desteği vermeye devam edecek.

Emzirme ve doğum parası

Emzirme ödeneği bu yıl için 316 liraya çıkarken iki yıl süresince verilecek tutar 7500 liraya ulaşacak. Bir çocuklu asgari ücretli bir anneye ödenen doğum (rapor) parası 12 bin 450 lira olacak. Doğum, kreş yardımıyla birlikte çalışan annelerin bu yıl alacağı destek tutarı 22 bin lirayı geçecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıl geçerli olacak ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren prim ve ödenekleri belirledi. Yeni tarifeyle doğum, hastalık, iş, kazası, meslek hastalığı durumunda alınan rapor parası, emzirme ve cenaze ödeneği arttı. SSK'lı çalışan kadınlara doğum yardımı adı altında izin döneminde iş göremezlik ödemesi yapılıyor.

Bu haktan yararlanabilmek için en az 90 gün sigorta primi ödenmesi koşulu bulunuyor. Bu tutar çalışan annenin son üç aylık brüt ücretine göre hesaplanarak ödeniyor. Günlük brüt ücret ve bunun üçte iki anneye ödeniyor. Brüt maaşı 5004 lira asgari ücretle çalışan yaklaşık 12 bin 450 lira, 6000 lira alan 14 bin 930 lira, 7500 lira alan 18 bin 668 lira (112 günlük rapor üzerinden) doğum yardımı alacak. Doğum parası alınabilmek için yeni annenin doğum parası alabilmesi için işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi, rapor süresince 112 gün içinde işyerinde çalışmamak şartı bulunuyor.

Çalışan anne desteği



Anneler, çocuk okula başlayıncaya kadar yarım gün çalışma hakkından yararlanabiliyor. Yasal doğum izninin ardından ilk çocuk için 60 gün, ikinci çocuk için 120 gün, üç ve daha fazla çocuk için 180 gün yarım gün çalışılıyor ve tam maaş alıyor. Böylece anneler yarı zamanlı çalışsa da tam maaş alıyor. Çocuğu engelli doğan anneler ise 12 ay süreyle yarı zamanlı çalışabiliyor.

Emzirme parası nasıl alınır?

Süt parası desteği başvuruları SGK'ya başvuru dilekçesi verilerek yapılmaktadır. Ayrıca yeni doğan bebeğin T.C. kimlik numarası ile Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının resmi internet sitesinden başvuru yapılabilir.