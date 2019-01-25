Çalışan anneler yaşadı! Devletten 5 alanda destek

Çalışan annelere devlet 5 alanda destek sağlayacak. İşte çalışan annelerin yararlanacağı devlet destekleri...

DOĞUM YARDIMI: 15 Mayıs 2015 tarihi sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için veriliyor. Yardım tutarı ise birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sondaki çocuklar için 600 lira olarak belirlendi. Doğum yardımından yararlanmak için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri’ne başvurmak gerekiyor.

YARIM GÜN ÇALIŞMA DESTEĞİ: Çocuğu okula başlayana kadar çalışan anneler, yarım gün çalışma hakkından yararlanabiliyor. İşçi statüsünde çalışan kadın anneler doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabiliyor. Anneler; yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay (60 gün), ikinci çocuk için 4 ay (120 gün), 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay (180 gün) yarım gün çalışabiliyor ve tam maaş alıyor. Böylece çalışan anneler yarı zamanlı çalışsa da tam maaş alıyor ve maaştan hiçbir kesinti yapılmıyor.

SÜT PARASI: Çalışan anneler süt parası ya da bir başka isimle emzirme ödeneğinden da yararlanabiliyor. Bu imkândan SGK kapsamında çalışan anneler, yine SGK’lı çalışan babalar da faydalanabiliyor. Bağ-Kur’lu anneler de süt parası alabiliyor. Sigortalı çalışanların geçen bir sene içinde 120 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Buna ek olarak Bağ-Kur’luların ise geçmişe dönük prim borcu bulunmaması gerekiyor. 2019 yılı için alınacak süt parası ise 180 lira. Emzirme ödeneği bir defa veriliyor.

DOĞUM PARASI: SSK’lı çalışan kadınlar doğum yardımı adı altında doğum izni döneminde iş görmezlik parası alıyor. Bu ödeneği alabilmek için doğumun gerçekleştiği tarihten önceki yıl için en az 90 gün sigorta primi ödenmesi gerekiyor. Bir başka şart ise doğum izni süresince işyerinde çalışılmıyor olması gerekiyor. 2019 yılı asgari ücretli çalışan bir annenin alacağı doğum parası 6 bin 367 lira.

KREŞ YARDIMI: 2018 yılında kreş yardımının şartları da değiştirildi ve destek miktarı artırıldı. Destek için temel kriter ise annenin maaş durumu. Asgari ücretle çalışan anneler devletin sunduğu destekten faydalanıyor. Kreş yardımı, gelir vergisinden de istisna tutuldu ve bu rakam asgari ücretin yüzde 15’inden asgari ücretin yüzde 50’sine çıkarıldı.