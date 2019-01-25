0553 313 94 23

Çalışan anneler yaşadı! Devletten 5 alanda destek

Çalışan annelere, doğum izninden kısmi süreli çalışmaya, evde çocuk bakımı yardımından doğum borçlanmasına kadar çalışma hayatında birçok hak tanınarak destekleniyor. Asgari ücretteki artışla bu destekler de arttı ve 7 bin liraya kadar yükseldi.

25 Ocak 2019 Cuma 14:09
Çalışan anneler yaşadı! Devletten 5 alanda destek

Çalışan annelere devlet 5 alanda destek sağlayacak. İşte çalışan annelerin yararlanacağı devlet destekleri...

DOĞUM YARDIMI: 15 Mayıs 2015 tarihi sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için veriliyor. Yardım tutarı ise birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sondaki çocuklar için 600 lira olarak belirlendi. Doğum yardımından yararlanmak için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri’ne başvurmak gerekiyor.

YARIM GÜN ÇALIŞMA DESTEĞİ: Çocuğu okula başlayana kadar çalışan anneler, yarım gün çalışma hakkından yararlanabiliyor. İşçi statüsünde çalışan kadın anneler doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabiliyor. Anneler; yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay (60 gün), ikinci çocuk için 4 ay (120 gün), 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay (180 gün) yarım gün çalışabiliyor ve tam maaş alıyor. Böylece çalışan anneler yarı zamanlı çalışsa da tam maaş alıyor ve maaştan hiçbir kesinti yapılmıyor.

SÜT PARASI: Çalışan anneler süt parası ya da bir başka isimle emzirme ödeneğinden da yararlanabiliyor. Bu imkândan SGK kapsamında çalışan anneler, yine SGK’lı çalışan babalar da faydalanabiliyor. Bağ-Kur’lu anneler de süt parası alabiliyor. Sigortalı çalışanların geçen bir sene içinde 120 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Buna ek olarak Bağ-Kur’luların ise geçmişe dönük prim borcu bulunmaması gerekiyor. 2019 yılı için alınacak süt parası ise 180 lira. Emzirme ödeneği bir defa veriliyor.

DOĞUM PARASI: SSK’lı çalışan kadınlar doğum yardımı adı altında doğum izni döneminde iş görmezlik parası alıyor. Bu ödeneği alabilmek için doğumun gerçekleştiği tarihten önceki yıl için en az 90 gün sigorta primi ödenmesi gerekiyor. Bir başka şart ise doğum izni süresince işyerinde çalışılmıyor olması gerekiyor. 2019 yılı asgari ücretli çalışan bir annenin alacağı doğum parası 6 bin 367 lira.

KREŞ YARDIMI: 2018 yılında kreş yardımının şartları da değiştirildi ve destek miktarı artırıldı. Destek için temel kriter ise annenin maaş durumu. Asgari ücretle çalışan anneler devletin sunduğu destekten faydalanıyor. Kreş yardımı, gelir vergisinden de istisna tutuldu ve bu rakam asgari ücretin yüzde 15’inden asgari ücretin yüzde 50’sine çıkarıldı.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:09
  1. Çalışan annelere devlet destekleri
  2. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri
  3. Bağ-Kur
  4. SGK
  5. SSK’lı çalışan kadınlar
  6. SSK

YORUM YAZ

  • İbrahimİbrahim57 dk önce
    AİLE VE KADIN KAVRAMININ KUCAĞINA ATOM BOMBASINI KOYDULAR...
  • AkınAkın1 sa önce
    Her anneye istisnasız verilen desteklere tamam, yarım maaş alarak yarım gün çalışma seçeneği de çok iyi. hatta mümkünse tüm kadınlar yarım gün çalışmaya teşvik edilsin, evine ve çocuklarına zaman ayırabilsin. ama sırf çalışan anne diye verilen maddi destekler ne demek oluyor. ev hanımları insan değil mi, onlar da bütün gün çalışmıyor mu? çalışan anne ise para kazanıyor demektir, az yesin de çocuğunun bakımını tam yaptırsın.
  • adembabaadembaba1 sa önce
    ya yeter dalga geçmeyin..nerede kaldı yarı zamanlı çalışma..100-200 lira süt parası 400-500 lira doğum parası ile destek edebiyatı yapıyorsunuz ya güldürmeyin milleti..
  • ByrmClkByrmClk1 sa önce
    Evde çocuk büyüten annelere neden destek olunmuyor acaba.Bir annenin asli görevi dinimizce hayırlı evlat yetiştirmek değil mi?
  • yusuf toygunyusuf toygun1 sa önce
    bir maaş eşi alıyor, bir maaşta kendisi alıyor etti mi iki maaş. iki maaş giren eve birde devlet yardım ediyor. evine bir maaş belki de hiç maaş girmeyenlerden kesilen vergilerle evine iki maaş girenlerin desteklenmesi ne uğruna dır? ülkemiz alamanya gibi çalışan bulamıyorda ondan mıdır, yoksa bunun altında başkaca sebepler mi var?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Al bayrağı aşağılayan hainin cezası belli oldu
  1. Al bayrağı aşağılayan hainin cezası..
  2. “Türkiye'yi dünyaya tanıtan” Fazıl Say..
  3. HRW, Suudi Arabistan'daki işkence..
  4. Konkordato talebi reddedilmişti! Resmi..
  5. Türk medya devi resmen iflas etti
  6. Fenerbahçe lige döndü
  7. Irak'tan gelen hasta Diyarbakır'da..
  8. AB'den zorlu çıkış İngiltere’deki..
  9. Bakan Pakdemirli uyardı: Önleminizi alın
  10. Erdoğan: "İttifak, dayanışmanın..
  11. Kader Buse'nin çantası kayalıklarda..
  12. Rusya’da Türk heyetinin "Suriye" mesaisi
  13. İzmir'deki bombalı saldırılarla ilgili..
  14. Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı:..
  15. Abdulkadir Aydın kimdir? Ak Parti..
  16. İmamoğlu gözünü HDP'ye dikti! 'Bir..
  17. Fenerbahçe'de Frey 2-3 hafta yok
  18. Trump'a danışman şoku! Tutuklandı
  19. MHP,Manisa il teşkilatını geçici..
  20. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de
CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
Ulaşım devi şirket iflas etti
Ulaşım devi şirket iflas etti

Günün Karikatürü

25 Ocak 2019
Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde