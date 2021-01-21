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Yerel Çalıntı otomobili parçalayıp evinde saklamış
Yerel

Çalıntı otomobili parçalayıp evinde saklamış

İzmir’de çalıntı otomobili gerçek fiyatının çok altında satın alan şüphelinin, aracın kapı, direksiyon, koltuk, bagaj kapağı gibi parçalarını evinin salonuna sakladığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 15:28:00 -
Çalıntı otomobili parçalayıp evinde saklamış

Konak ilçesinde yaşayan S.G. (33), 6 Ocak’ta park ettiği 09 SR 188 plakalı otomobilini bulamayınca durumu polise bildirdi. Kimlikleri belirlenen hırsızlık zanlıları S.T. ile Ş.B. operasyonla yakalandı. Şüpheliler ifadelerinde, çaldıkları aracı sanayi sitesinde iş yeri bulunan A.S’ye sattıklarını söyleyince bu kişi de gözaltına alındı. A.S. ifadesinde, “otomobili 10 bin liraya satın aldığını ve parçaladıktan sonra evine götürdüğünü” belirtti.

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