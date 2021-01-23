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Yerel Çalıntı araçta taksi soyan çete çökertildi
Yerel

Çalıntı araçta taksi soyan çete çökertildi

Ankara'da çaldıkları otomobille taksileri soyan çete, emniyetin düzenlediği operasyonla çökertildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 08:31:00 -
Çalıntı araçta taksi soyan çete çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Keçiören Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, çaldıkları otomobille ticari taksileri soyan çeteyi çökertti. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Keçiören Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, bölgede meydana gelen hırzılık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin çaldıkları otomobil ile ticari taksilerin camlarını kırmak suretiyle para, teyp hırsızlıkları ve mala zarar verme olayları olarak toplam 8 ayrı olaya karıştığını belirleyen ekipler, şüpheli şahıslara yönelik yapılan 35 saatlik kamera çalışmalarında zanlıların kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonda K.K, E.Y ve K.K isimli şahıslar yakalanırken şüpheli E . Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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