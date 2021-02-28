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Yaşam Çalınan köpeğini bulup getirene 20 bin lira ödül verecek
Yaşam

Çalınan köpeğini bulup getirene 20 bin lira ödül verecek

Batman’da dede mesleği olan hayvancılık yaparak geçimini sağlayan İsmail Kılaguz, çobanlık yaparken en büyük yardımcısı olan köpeğinin çalındığını belirterek, köpeğini getirene 20 bin lira ödül vereceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 13:56:00 -
Çalınan köpeğini bulup getirene 20 bin lira ödül verecek

Yaz aylarında Muş, Bitlis bölgesine giderek hayvanlarını otlatıp, kış aylarında Batman merkez ve ilçelerinde konaklayarak geçimini sağlayan hayvan besicilerinden İsmail Kılaguz, çobanlık yaparken en büyük yardımcısı olan kangal cinsi çoban köpeğinin çalınmasıyla zor durumda kaldığını söyledi. Kılaguz, "Biz, yaz aylarında havalar sıcak olduğunda hayvanlarımızı daha serin olan bölgelere götürüp otlatıyoruz. Kış aylarında ise daha sıcak olan Batman ve civarlarında konaklayarak hayvanlarımızı besliyoruz. Hayvancılık benim dedemden kalma bir meslek ve geçim kaynağımdır. Bölgede bizlere göçer diyorlar. Köpeğim eğitilmiş, benim en büyük yardımcımdı. Dağda her türlü saldırıya karşı beni ve koyunlarımı koruyor, adeta bir çoban gibi koyunlarımı gezdiriyordu. Geçen hafta bu civarda görünen kamyonet tipi bir araçla çalınarak götürüldüğünü duydum. Köpeğim benim en büyük yardımcımdı. Onu bana getirsinler onlara isterseler başka köpek veririm ya da 20 bin lira para vereceğim. Yeter ki köpeğimi geri getirsinler" dedi.

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