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Çalımbay'ın "Burak Yılmaz" raporu ortaya çıktı

Karadeniz ekibi Trabzonspor'u çalıştıran teknik direktör Rıza Çalımbay, takımla ilgili hazırladığı raporu Başkan Ahmet Ağaoğlu’na sundu.

01 Mayıs 2018 Salı 07:57
Çalımbay'ın "Burak Yılmaz" raporu ortaya çıktı

Bordo-Mavililer ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla takımdan ayrılacağının sinyallerini veren teknik direktör Rıza Çalımbay, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun isteği üzerine geniş çaplı bir rapor hazırladı.

Takımın artılarını ve eksilerini çıkartan tecrübeli teknik adam, hazırladığı raporu dün Trabzonspor'un patronuna sundu.

İşte Çalımbay'ın analizleri...

1-Ücret farklılıkları en aza indirilmeli

Tecrübeli teknik adam, listenin ilk sırasına oyuncular arasındaki ücret farklılıklarının en aza indirilmesi gerektiğini yazdı.

Futbolcuların senelik ücretleri arasında büyük bir uçurum olduğunu vurgulayan Çalımbay, maddi anlamda sıkıntı yaşanan günlerde mali dengenin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Aynı zamanda Çalımbay, bu durumun takım içerisindeki huzur açısından da önemli olduğunu belirtti.

2-Burak takımda kalmalı

Rıza Çalımbay, attığı 23 golle harika bir sezon geçiren ve taraftarının sevgilisi olan Burak'ın satılmaması gerektiğini yönetime iletti.

Yıldız oyuncunun takımdan ayrılması durumunda yerinin zor dolacağını belirten 55 yaşındaki çalıştırıcı, diğer forvetler Hugo Rodallega ve Dame N'Doye'un da performans olarak yetersiz olduğunu söyledi.

3-Savunmaya takviye şart

Başarılı çalıştırıcı, savunma bölgesinin ise yetersiz olduğunu kaydetti.

Tecrübeli hoca, Jan Durica'nın ilerleyen yaşı, Tomas Hubocan ve Uğur Demirok'un istikrarsız performansı, Mustafa Akbaş'ın sakatlıkları nedeniyle stoper bölgesine en az 1 transferin şart olduğunu iletti.

Çalımbay, sol bek bölgesinde Novak'ın arkasında bir isim olmamasınının da uzun periyotta sıkıntı yaratabileceğini aktardı.

4-Onur'un alternatifi yok

Deneyimli hoca, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan kaptan Onur Kıvrak'ın alternatifi olmadığını belirtti.

Esteban'ın psikolojik ve fizik olarak tamamen hazır olmadığını söyleyen Çalımbay, Uğurcan Çakır'ın da henüz istenilen seviyeye gelmediğini dile getirdi.

Başarılı teknik adam, bu nedenle kulübede oturmayı dert etmeyecek, uygun maliyetli bir eldivenin takıma katılması gerektiğini kaydetti.

5-Hazırlık kampına altyapı desteği

Altyapıdan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi iki genç yıldızın çıktığını hatırlatan Rıza Çalımbay, bu isimlerin şu anda takımın en etkili oyuncuları olduğunu vurguladı. (Fanatik)

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 07:57
  1. Bordo Mavili Takım
  2. Rıza Çalımbay
  3. Mustafa Akbaş
  4. Ahmet Ağaoğlu
  5. Yusuf Yazıcı
  6. Burak Yılmaz
  7. Uğur Demirok
  8. Onur Kıvrak
  9. Ali Ağaoğlu
  10. Trabzonspor
  11. Mavi Jeans
  12. Ağaoğlu
  13. Huzur
  14. Hugo
  15. Mavi
  16. Genç
  17. Söz
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