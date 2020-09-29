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Aktüel California'daki yangınlarda 3 kişi öldü
Aktüel

California'daki yangınlarda 3 kişi öldü

Yangınlar nedeniyle yaklaşık 70 bin kişi tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 19:03:23 -
California'daki yangınlarda 3 kişi öldü

NEW YORK (AA) - ABD'nin California eyaletinde devam eden yangınlarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 70 bine yakın kişinin de tahliye edildiği belirtildi.

Associated Press'in haberinde, California'nın kuzey kısımlarında 27 Eylül'den bu yana çıkan irili ufaklı yaklaşık 30 yangının hayatı olumsuz etkilediği bildirildi.

Yangınlarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 70 bine yakın kişinin de yerleşim yerlerinden tahliye edildiği bilgisi verildi.

Haberde, San Francisco'nun kuzeyinde üzüm bağlarıyla meşhur Napa ve Sonoma bölgelerinde bulunan 5 bin nüfuslu Calistoga kasabasının dün akşam tamamen boşaltıldığı ifade edildi.

AP'ye konuşan California Orman ve Yangın Koruma Servisinden Daniel Berlant, "Bu yıl ne itfaiye erlerimiz ne de bölge sakinleri rahat nefes alabildi." ifadesini kullandı.

Eyaletteki en büyük elektrik dağıtıcısı Pacific Gas&Electric şirketinin de kuvvetli rüzgarlar nedeniyle elektriği kesilen 100 bine yakın bölge sakininin sorununun çözüldüğü ancak Napa ve Sonoma bölgelerinde devam eden yangınlar nedeniyle 24 bin kişinin hala elektriksiz olduğu açıklamasına yer verildi.

California'da bu yılki yangın sezonunda şu ana kadar 8 binden fazla irili ufaklı yangın çıktığı belirtildi. Yangınlarda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 7 binden fazla bina ve yaklaşık 15 bin kilometrekarelik alanın yandığı kaydedildi.

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