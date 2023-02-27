Çalhanoğlu'nun yeni adresi şaşırttı

Geçtiğimiz sezonun başında Milan'dan ayrılarak ezeli rakibi Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiriyor.

Galatasaraylı olmasıyla da bilinen ve sarı-kırmızılı formayı giymek istediği söylenen 29 yaşındaki orta saha için flaş bir transfer haberi ortaya atıldı.

İtalyan devi Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nun bonservis bedelini belirlediği söylenirken, iki İngiliz ekibinin de radarına girdi.

Intertransferde İngiliz ekiplerinin gözdesi oldu

Inter'de oynayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, transferde İngiliz ekiplerinin gözdesi oldu.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Leeds United ve Southampton'ın 29 yaşındaki yıldız futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakan'ın, Milan'dan transferinin ardından Inter'e iyi bir şekilde adapte olduğu hatırlatıldı.

Inter'in, buna rağmen finansal fair play kuralları nedeniyle milli futbolcumuzun satışına sıcak bakabileceği ifade edildi.

İtalyan temsilcisinin, ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği ve sözleşmesi gelecek yaz biten Hakan'ı bedava kaptırmamak adına ayrılık konusunda istekli olabileceği kaydedildi.

Inter'in, Hakan için belirlediği bonservis bedelinin ise 25 milyon Euro olduğu öne sürüldü.

Bu sezon Inter'de toplamda 32 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 3 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.