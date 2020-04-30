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Aktüel

Çaldıran’da 1 kilogram eroin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Çaldıran ilçesinde 1 kilogram eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:19:03 -
Çaldıran’da 1 kilogram eroin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Çaldıran ilçesinde 1 kilogram eroin ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Çaldıran ilçesi Dayanc mezrasında çalışma yapıldığı belirtildi. İcra edilen faaliyet sonucunda yapılan arazi aramasında 1 kilogram eroin ele geçirilirken, adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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