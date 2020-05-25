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Aktüel

Çaldıran fırtınaya teslim oldu

Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 16 mahallede hasar meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 18:16:33 -
Çaldıran fırtınaya teslim oldu

Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 16 mahallede hasar meydana geldi.


Çaldıran ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Van’ın kuzeyindeki Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esen rüzgar, 16 mahallede hasara yol açtı. Ev ve ahırların çatıları uçarken, bazı yapılan ise duvarları yıkıldı. Can kaybının yaşanmadığı olayda Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çaldıran Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi. Adeta savaş alanına dönen ve ağaçların ile elektrik direklerinin de devrildiği mahallelerde çalışmalar aralıksız devam ediyor.


Öte yandan, Özalp ilçesinde bir evin çatısı uçarken, İpekyolu ilçesi Bostaniçi TOKİ Konutları bölgesinde ise park halindeki bir aracın üzerine otobüs durağının camı düşerek hasara yol açtı.

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