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Aktüel

Çaldıkları otomobili parçalarken yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:39:02 -
Çaldıkları otomobili parçalarken yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir evin önünden çaldıkları otomobili, tamircide parçalarken yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 Mayıs'ta K.O'nun Ataşehir'deki evinin önünden otomobilinin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Araç, 7 Mayıs'ta Kayışdağı Mahallesi'ndeki bir tamircide kısmen sökülmüş halde bulundu.

Aracı sökerken yakalanan Yusuf D. ve Ali B. gözaltına alındı. Yapılan çalışmanın devamında, aracı iş yerine getiren Alişan K. ve Süleyman K. de yakalandı.

İş yerinde yapılan aramada 29 Nisan 2019'da Tuzla'da bir evin önünden çalınan aracın da parçaları bulundu. Şüphelilerden Alişan K. aracı getirerek, bu iş yerinde parçalattırdığını anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alişan K. ve Süleyman K. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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