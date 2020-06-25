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Aktüel

Çaldıkları motosikleti ağaçlık alanda saklayan 3 zanlı, KGYS kamaralarına takıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:25:51 -
Çaldıkları motosikleti ağaçlık alanda saklayan 3 zanlı, KGYS kamaralarına takıldı

BİNGÖL (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çaldıkları motosikleti Bingöl'de ağaçlık alana bırakıp kaçan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Nüdürlüğü ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kamera kontrollerinde, ağaçlık alanda 3 kişinin bir motosikleti bırakarak kaçtıklarının görülmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin bıraktığı motosikletin Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çalındığını belirleyen polis ekipleri, K.A, C.D. ve B.A'yı gözaltına aldı.

Hırsızlık zanlıları ve motosiklet, gerekli işlemlerin ardından Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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