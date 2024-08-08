  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Afyon'da neler oluyor! Japon Hükümeti bile harekete geçti!

Gabar'da petrol keşfinden sonra bir müjde daha: Akın akın geliyorlar!

Elektrikli otomobil satışlarında şok düşüş! Nerdeyse yarı yarıya azaldı

İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

Instagram ve Roblox'tan sonra ahlaksızlık yuvası olan TikTok da mı kapatılıyor? AK Parti'den ilk açıklama geldi!

Türkiye'nin 58. havalimanı olacak! Çukurova Havalimanı açılıyor

Şu ahlaka bakın... Kadın Futbol oyuncusu için arkadaşları böyle çember oluşturdu! İşte nedeni

Dünyanın 3 maymunu oynadığı Gazze'de can pazarı yaşanıyor!

CHP’li belediye akraba çiftliğine döndü! İşçilere güle güle yeğenlere gelin hele

Eurofighter savaş uçakları gündemdeyken Türkiye İngiltere'den o uçakları alıyor! Anlaşma tamam gibi
Ekonomi Çaldıkları altınlar yetmedi! Avrupa gözünü ona dikti
Ekonomi

Çaldıkları altınlar yetmedi! Avrupa gözünü ona dikti

Yeniakit Publisher
2024-08-08 19:18:00 - 2024-08-08 19:24:09
Çaldıkları altınlar yetmedi! Avrupa gözünü ona dikti

Afrika kıtasının yer altın zenginlerini çalan haydut Avrupa'nın hırsız ülkeleri doymak bilmiyor.

Afrika kıtasının batısında yer alan Gana, İtalyan şirketi Bonifiche Ferraresi (BF) ile büyük bir anlaşma imzaladı.

90 milyon avro olarak tahmin edilen proje, Volta bölgesindeki Aveyime-Battor'da kök salıyor. Girişim, 5.000 hektarlık geniş bir tarım alanının geliştirilmesini öngörüyor ve bu alanın 25.000 hektara kadar çıkması bekleniyor.

Tarımın GSYİH'nın %21'ini oluşturduğu ve aktif nüfusun %40'ından fazlasını istihdam ettiği Gana için riskler oldukça büyük. Bu ortaklık, sözde İtalyan teknik uzmanlığını Gana'nın doğal kaynaklarıyla birleştirmeyi vaat ediyor.

İtalyan büyükelçisi Daniela d'Orlandi, ülkesinin teknik bilgi, teknoloji ve ekipman açısından önemli katkısının altını çizdi. Bu kaynaklar Gana'nın tarımsal potansiyelini optimize etmesine ve gıda güvenliğini sağlamlaştırmasına olanak tanıyacak.

İtalyan-Ganalı işbirliği, Avrupa ile Afrika arasındaki tarımsal ilişkilerde büyük bir gelişmeyi yansıtıyor. İtalya'nın Ocak 2024'te başlattığı Mattei planı , Afrika kıtasıyla ekonomik ve stratejik bağları güçlendirme arzusunu ortaya koyuyor. BF'nin Cezayir'de tahıl ve makarna üretimi için imzaladığı son 455 milyon dolarlık anlaşma da bu dinamiği gösteriyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu son girişimler Avrupa ile Afrika arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktasına işaret ediyor. Kalkınma yardımlarının basit mantığının ötesine geçen, gerçek bir ortaklığa işaret ediyor. Yatırımlar Afrika için tarımı modernize etme, üretimi artırma ve ithalata bağımlılığı azaltma fırsatı sunuyor. Avrupa ve özellikle İtalya için bu, büyüyen bir kıtadaki ekonomik varlığını sağlamlaştırmak ve gıda tedarikini güvence altına almak için de önemli bir fırsat.

Gana'da yürütülen proje hem yerel pazara ürün sağlamak hem de ihracat yapmak şeklindeki ikili hedefiyle bu yeni yaklaşımı mükemmel bir şekilde somutlaştırıyor. Yalnızca ülkenin gıda konusunda kendine yeterliliğini artırmayı değil, aynı zamanda ihracat yoluyla gelir elde etmeyi de vaat ediyor.

Girişim, Afrika genelindeki diğer benzer işbirliklerine model teşkil ederek kıtasal tarımın sürdürülebilir dönüşümünün önünü açabilir. Sonuçta bu ortaklıklar Afrika'nın tarım ortamını yeniden şekillendirebilir ve onu önümüzdeki on yıllar boyunca ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın güçlü bir motoru haline getirebilir.

GANA ALTIN MADENLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Gana altın madenleriyle öne çıkmasına rağmen haydut Avrupa'nın sömürgeci ülkelerinin yüzünden fakirlikle mücadele ediyor.

Afrika ülkesi topraklarından çıkardı! Tek bir ABD askeri kalmadı
Afrika ülkesi topraklarından çıkardı! Tek bir ABD askeri kalmadı

Dünya

Afrika ülkesi topraklarından çıkardı! Tek bir ABD askeri kalmadı

Afrika levhasının geliş hızı arttı! Akdeniz diye bir deniz kalmayacak
Afrika levhasının geliş hızı arttı! Akdeniz diye bir deniz kalmayacak

Yaşam

Afrika levhasının geliş hızı arttı! Akdeniz diye bir deniz kalmayacak

Afrika’nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen masrafı dudak uçuklattı
Afrika’nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen masrafı dudak uçuklattı

Dünya

Afrika’nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen masrafı dudak uçuklattı

Yüzlerce yıllık geçmişe sahip! Burası Afrika savanaları değil Bursa
Yüzlerce yıllık geçmişe sahip! Burası Afrika savanaları değil Bursa

Yaşam

Yüzlerce yıllık geçmişe sahip! Burası Afrika savanaları değil Bursa

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan şaşkına çeviren açıklama: Türkiye satışlarımız yüzde 50 arttı
Ekonomi

Rusya'dan şaşkına çeviren açıklama: Türkiye satışlarımız yüzde 50 arttı

Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında azalma olduğu iddiaları gündemdeki yerini korurken Rus tur operatörü FUN&SUN Genel Müdürü Vladim..
Ahlaksız görüntüler maskeyi düşürdü! Kürtlerin sözde hakkını savunan DEM’de kaset skandalı!
Gündem

Ahlaksız görüntüler maskeyi düşürdü! Kürtlerin sözde hakkını savunan DEM’de kaset skandalı!

PKK'nın siyasi yapılanması olan DEM Parti'nin, şantaj kasedi çıkması sonrası disiplin soruşturması açtığı Mardin Kızıltepe Belediye Eş Başka..
Demokrasi yok ediliyor, soykırım yapılıyor diyerek ABD’nin silahlı güçleri Türkiye’ye müdahale edebilir. ‘Türkiye de renkli devrim tezgahına hazırlıklı olmalı’
Gündem

Demokrasi yok ediliyor, soykırım yapılıyor diyerek ABD’nin silahlı güçleri Türkiye’ye müdahale edebilir. ‘Türkiye de renkli devrim tezgahına hazırlıklı olmalı’

Vatan Partisi Lideri Perinçek, Ulusal Kanal'da yaptığı değerlendirmede, ‘Türkiye’de de renkli devrimler tezgahlanır. ABD ve Avrupa bunların ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23