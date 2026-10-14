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Medya Dolandırıcılık uyarısı geldi! RTÜK’ün adını kullanıp para istiyorlar
Medya

Dolandırıcılık uyarısı geldi! RTÜK’ün adını kullanıp para istiyorlar

Yeniakit Publisher
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Dolandırıcılık uyarısı geldi! RTÜK’ün adını kullanıp para istiyorlar

RTÜK, kurumun ve Üst Kurul Başkanı Mehmet Daniş’in adı kullanılarak bazı yayın kuruluşlarından “yardım” ve “bağış” adı altında para talep edildiğini duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son günlerde yayın kuruluşlarını hedef alan sahte telefon aramalarına karşı uyarıda bulundu.

 

RTÜK'ten yapılan açıklamada, son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının telefonla aranarak, Üst Kurulun ve Başkanının adı kullanılıp "yardım", "bağış" veya çeşitli gerekçelerle para talep edildiğinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

 

"Kendilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemelidir. Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup, titizlikle takip edilmektedir."

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