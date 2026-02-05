Çaldığı kamyonete yakıt alıp tur attı

  • İSTANBUL
Manisa'nın Salihli ilçesinde çaldığı kamyonete yakıt alıp bir süre gezen şüpheli, daha sonra aracı cadde üzerine park ederek kayıplara karıştı.

Olay, Salihli'nin Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 45 RG 301 plakalı hafif ticari aracını sabah saatlerinde evinin önünde bulamayan M.B., durumu polise bildirerek şikâyetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu çalıntı aracı Zafer Mahallesi Site Caddesi üzerinde park halinde buldu. Araç, gerekli işlemlerin ardından sahibine teslim edildi. Yapılan incelemede şüphelinin aracı çaldıktan sonra bir akaryakıt istasyonuna giderek 200 liralık yakıt aldığı, ardından bir süre şehir içinde dolaştığı belirlendi.

Öte yandan, kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

