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Aktüel Çaldığı bisikleti internetten satmaya çalışan şüpheli yakalandı
Aktüel

Çaldığı bisikleti internetten satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 10:26:17 -
Çaldığı bisikleti internetten satmaya çalışan şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çaldığı bisikleti internet üzerinden satmaya çalışan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenikent Mahallesi'ndeki apartmandan bisiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, bisikleti internette satışa çıkaran şüpheli Y.M.K'yi kent merkezinde yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Çalınan bisiklet sahibine teslim edildi.

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