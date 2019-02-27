Çakmaklı: “Keskin için 24 saat çalışıyoruz”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Keskin İlçe Başkanı Zafer Çakmaklı, 31 Mart yerel seçimler kapsamında en iyi adayı çıkarttıklarını ifade ederek Keskin için 24 saat çalıştıklarını söyledi.

MHP Keskin İlçe Başkanı Zafer Çakmaklı, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim öncesi Yüksek Seçim Kurulunun belirlemiş olduğu takvime göre il başkanlığı, genel merkez ve anketler sonucuna göre adaylarını çıkardıklarını Belediye Meclisi, İl Genel Meclis adaylarını belirlediklerini ve 24 saat keskin için çalıştıklarını belirtti. Çakmaklı, Keskin’de en Yüksek oyu alarak yeniden hizmet edeceklerini söyledi.

Keskin’in birçok sorunun olduğunu ve bu sorunları MHP belediyesi ile çözülebileceğini ifade eden Çakmaklı, “Biz her zaman sahadayız Keskin’in sorunlarının çözülmesi için elimizden geleni yapacağız. İl genel, belediye meclisi ve en önemlisi Keskin Belediyesini kazanmak için gece-gündüz adayımız Mustafa Alp Silsüpüroğlu ile çalışmalar aralıksız devam ediyor. Su sorunu başta olmak üzere, Keskin Kırıkkale arası çalışan dolmuşların sorunlarına kadar birçok sorunumuz ver. Bunları proje halinde vatandaşlarımız ile paylaşıyoruz. İnşallah, 1 Nisan itibari ile Keskin hak ettiği hizmete kavuşacak” dedi.