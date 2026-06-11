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Aktüel Çakmak gazından adam ölür mü?
Aktüel

Çakmak gazından adam ölür mü?

Yeniakit Publisher
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Çakmak gazından adam ölür mü?

İş Güvenliği Uzmanı Nasuh Boztepe 'Çakmak gazından adam ölür mü?' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

Literatüre her gün yeni kazalar girmektedir.
Alanya’da bir iş yeri lojmanında dört çalışan bir araya gelir. İkisi çakmak gazı koklar. Yanlarına gelen bir tanesi de koklamaya devam eder. Dördüncü kişi bilerek veya bilmeyerek çakmağı çakar. Bir anda bir patlama ve alev topu ortalığı sarar. İkisi yoğun bakımda, diğerleri de hastanede yatıyorlar.
Değerli izleyiciler,
Lojmanlarda olan kazalarla ilgili youtube’da bir konuşma yapmıştım. Lojmanlarda her gün yeni bir olay olmaktadır.
Lojmanlar konaklama tesisi gibi değerlendirilmeli ve yangın uygunluk belgesi alınmalıdır.
Yasal prosedürler yerine getirilmelidir. Bir otelden istenen belgeler lojmanlar içinde istenir.
Eğer işveren tedbir almamışsa olası bir yangın veya kazadan mesuldür.
Lojmanlardaki personeli kontrol etmek çok zordur.

 

Gerekli yasal ve idari tedbirlerin alınmadığı durumlarda;
-lojmanlarda gayri ahlakiliğin her türü olabilir.
-uyuşturucuların her şekli kullanılabilir. (bali, uhu, tiner, çakmak gazı, çeşitli uyuşturucular, haplar vs.)
-hırsızlık yaygınlaşır.
Vurdumduymaz, gününü gün eden, bana neci, güvenilmez gruplar oluşur.
-İncir çekirdeğini doldurmayan sebeplerden kavgalar olur, cinayetler işlenebilir.
-Lojmanlar kuralsızlığın kural olduğu yerler haline dönüşür.

 

Bunların sayısını daha da arttırabiliriz.
İşverenlerin sorumluluğu maddi, manevi ve vicdani olarak çok çok fazladır.
Biz işverenlere genelde lojmanların kiralanmasını, hizmet alımı yapılmasını tavsiye ediyoruz.
Lojmanın sorumluluğu işleten de olur. Lojman ücretini işveren ödüyorsa, konaklama tesisi gibi değerlendiriliyorsa, lojmanda olan her kaza iş kazasıdır.
Bu hususu bilgilerinize sunarım.

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