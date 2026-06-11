  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarih belli oldu! Seçil Erzan ile ilgili flaş gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına destek verdi KKTC ve Türkiye'yi kimse dışlayamaz Dindar hukukçudan içler acısı savrulma! Bunu 28 Şubat’ta söylesen idamla yargılanırdın Yumaklı: Dönüm başına 310 lira olan destek artacak! Buğdayın tonu dünyada 11 bin lira! Biz 16 bin 500 lira taban fiyat açıkladık Tek Parti döneminin Yahudi sevgisi resmi arşivlerde! İstifacı 28’den kurultay baskısı: “Kurultay toplanmazsa suç işlenmiş olur” CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak Cevabımız çok net ve çok sert olur! Başkan Erdoğan o sözü boşuna söylememiş! Fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı! Adnan Beker’in oğlu da “Ata’nın izinde”ymiş! Anket Sonucu Dikkat Çekti: Türkiye'nin En Büyük Tehdit Olarak Gördüğü Ülke hangisi?
Gündem Adliyede ısmarlama karara ceza
Gündem

Adliyede ısmarlama karara ceza

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Adliyede ısmarlama karara ceza

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Küçükçekmece Adliyesi'nde "menfaat temin etmek" suçlamasıyla kamuoyunun gündemine oturan bir savcı ile bir hakimi görevden el çektirerek yargıdaki kirli ilişki ağlarına büyük bir neşter vurdu.

Son dönemde organize suçlar ve mali usulsüzlük operasyonlarını ardına gündeme düşerken, son operasyon, Küçükçekmece'den geldi. 

Küçükçekmece Adliyesi'nde patlak veren tasfiye, yargı camiasında da deprem etkisi oluşturdu. HSK 2. Dairesi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği kritik toplantıdan, adaletin terazisiyle oynayanlara yönelik önemli bir karar çıktı.

Yapılan incelemeler sonucunda, 50 milyon dolarlık karanlık bir kumpas davasında verdikleri tartışmalı kararlarla konuların haber yapılmasının bile önlenmeye çalışılması, HSK tarafından cezalandırıldı.  Küçükçekmece adliyesinde görev yapan iki isim hakkında açığa alma kararı uygulandı. Görevden uzaklaştırılan o isimler şu şekilde:

B. B. (Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı)

Y. K. (Küçükçekmece Hakimi)

 

Yargı kulislerine düşen bu flaş gelişmenin perde arkasında ise "hatır ilişkisi ile erişim engel kararı verildiği" iddiaları yatıyor. Elde edilen bilgilere göre, söz konusu iki yargı mensubu hakkındaki açığa alma kararı, basının kamuoyunu bilgilendirme hakkını kısıtlamaya dayalı, menfaat odaklı karar alma soruşturması sonucu verildiği öğrenildi.

Bu adımın, müfettişlerin yürüttüğü idari sürecin karartılmaması, delillerin yok edilmemesi ve adaletin tecellisi için atılmış zaruri bir tedbir kararı olduğu ifade ediliyor.

Görevden el çektirilen isimlerin 50 milyon dolarlık devasa kumpas ve rant skandalını deşifre eden medya organlarındaki haberlerin yayından kaldırılması kararlarına aracılık ettikleri belirtiliyor. 

 HSK müfettişlerinin konu hakkında soruşturmalarını sürdürdükleri, alınan ilk kararın, deliller tespit edilebilirse devamının gelebileceği belirtiliyor. Dosyaya girecek yeni belge ve deliller ışığında adliye içinde yanlış kararlar verenlerin ifşa olması bekleniyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23