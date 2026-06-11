Adliyede ısmarlama karara ceza

Son dönemde organize suçlar ve mali usulsüzlük operasyonlarını ardına gündeme düşerken, son operasyon, Küçükçekmece'den geldi.

Küçükçekmece Adliyesi'nde patlak veren tasfiye, yargı camiasında da deprem etkisi oluşturdu. HSK 2. Dairesi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği kritik toplantıdan, adaletin terazisiyle oynayanlara yönelik önemli bir karar çıktı.

Yapılan incelemeler sonucunda, 50 milyon dolarlık karanlık bir kumpas davasında verdikleri tartışmalı kararlarla konuların haber yapılmasının bile önlenmeye çalışılması, HSK tarafından cezalandırıldı. Küçükçekmece adliyesinde görev yapan iki isim hakkında açığa alma kararı uygulandı. Görevden uzaklaştırılan o isimler şu şekilde:

B. B. (Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı)

Y. K. (Küçükçekmece Hakimi)

Yargı kulislerine düşen bu flaş gelişmenin perde arkasında ise "hatır ilişkisi ile erişim engel kararı verildiği" iddiaları yatıyor. Elde edilen bilgilere göre, söz konusu iki yargı mensubu hakkındaki açığa alma kararı, basının kamuoyunu bilgilendirme hakkını kısıtlamaya dayalı, menfaat odaklı karar alma soruşturması sonucu verildiği öğrenildi.

Bu adımın, müfettişlerin yürüttüğü idari sürecin karartılmaması, delillerin yok edilmemesi ve adaletin tecellisi için atılmış zaruri bir tedbir kararı olduğu ifade ediliyor.

Görevden el çektirilen isimlerin 50 milyon dolarlık devasa kumpas ve rant skandalını deşifre eden medya organlarındaki haberlerin yayından kaldırılması kararlarına aracılık ettikleri belirtiliyor.

HSK müfettişlerinin konu hakkında soruşturmalarını sürdürdükleri, alınan ilk kararın, deliller tespit edilebilirse devamının gelebileceği belirtiliyor. Dosyaya girecek yeni belge ve deliller ışığında adliye içinde yanlış kararlar verenlerin ifşa olması bekleniyor.