Çakmak gazı bomba gibi patladı! Yaralılar var
Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir evde meydana gelen çakmak gazı patlamasında 3 kişi ağır yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Balıbey Mahallesi Kusular Sokak’taki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişinin evde soluduğu çakmak gazı bir anda patladı. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.