Gündem

Çakmağı ölüme çaktı! Bahçedeki otları yaktı, kendisi de yanarak öldü

Çakmağı ölüme çaktı! Bahçedeki otları yaktı, kendisi de yanarak öldü

Nevşehir’de 87 yaşındaki Şaziye B. isimli kadın, bahçesindeki otları yakmak isterken alevlerin ortasında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi.

Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde meydana saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda yalnız yaşayan Şaziye B., bahçesindeki kuru otları temizlemek amacıyla ateş yaktı. Ancak rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına alamayan yaşlı kadın, yangını söndürmeye çalıştığı sırada alevlerin arasında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Dumanları fark eden bir komşu, olay yerine geldiğinde acı manzarayla karşılaştı ve hemen cami cemaatinden yardım istedi. Öğle namazı sırasında durumun duyulmasının ardından, köy sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yaşlı kadının cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.

