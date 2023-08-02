Çakmağa gaz doldururken sigara yakmaya çalıştılar

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir kişi otomobilde çakmağını gazla doldurmaya çalıştığı sırada, arkadaşı da kendi çakmağıyla sigarasını yakmaya çalışınca patlama yaşandı. İki genç alevler içerisinde hızla otomobilden indi. Gençler alev alan kıyafetlerini söndürürken, ikisinin de vücutlarında üçüncü derece yanık meydana geldi.

Alevler içerisinde otomobilden indiler

Palandöken ilçesindeki Yıldızkent semtinde geçen hafta meydana gelen olayda, otomobilde oturan iki arkadaştan biri çakmağına gaz doldurmaya çalışırken diğeri de kendi çakmağıyla sigara yakmaya kalkınca patlama meydana geldi. Elleri ve kollarından yaralanan gençler B.P ve E.U, hızla otomobilden dışarı çıkıp alev alan kıyafetlerini söndürdü.

Vücutlarında yanıklar oluştu

Özel bir hastanenin acil servisine götürülen B.P ve E.U, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu tespit edilen gençlerin tedavisi sürüyor.

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