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Gündem 'Çakarlı araç' kullananlar yandı! Denetimler sıklaşıyor
Gündem

'Çakarlı araç' kullananlar yandı! Denetimler sıklaşıyor

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 10:54:00 -
'Çakarlı araç' kullananlar yandı! Denetimler sıklaşıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında, çakar kullanan araçları durdurdu.

Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen çakarlı araçlarda yapılan denetimlerde, evrak kontrolü gerçekleştirildi.

Ayrıca ekipler, Bağcılar Basın Ekspres yolunda oluşturdukları kontrol noktasında da denetim yaptı. Ekipler, usulüz çakar kullandığı ve araç muayenesi olmadığı tespit edilen kişiye 2 bin 992 lira ceza kesti.

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Yorumlar

cüneyt

Çakarlı araç kullanımı ve emniyet şeridinin ihlal edilmesi biraz azalmakla birlikte halen keyfi olarak devam etmekte. Toplumun büyük çoğunluğunun içişleri bakanlığının genelgesini taktığı yok
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osman

basın ekspreste çakarsız araç yok ki.devamlı taciz ediyorlar.
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