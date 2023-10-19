Çakal Carlos: Yüz yüze gelince Filistinliler İsraillilerden daha cesur!

"Hamaslı kardeşlerimiz, Hamaslı gönüldaşlarımız, cesur kardeşlerimiz Siyonistleri güçlü bir şekilde vuruyorlar. Bu olağanüstü bir şey!.."

"Filistin direnişinin devam etmesinden dolayı memnunum. Hamas, ben Hamas üyesi değilim, FHKC üyesiyim, savaşıyor ve iyi gidiyor. Savaşmaya devam ediyorlar ve İsrailliler de masumlara saldırıyor. Ayrıca askerlere ya da yerleşim yerlerine saldıran Filistinlilerin kendi ülkelerinde olduğunu iddia ediyorlar. Filistinliler kendi ülkelerinde. Onlar gerçek Filistinliler. Ve Yahudilerin büyük çoğunluğu İbrani kökenli değil, taklit yapıyorlar. Onlar fanatik Yahudiler. Bu konuyla hiçbir ilgileri yok. Bir damla İbrani kanı taşımıyorlar, çok basitler. Rusya'nın doğusundan, dağların diğer tarafından geldiler. Ve oradaki kral, Türklerin talep ettiği gibi Müslüman olmak istemedi. Yahudiliği keşfettiler ve Yahudi oldular. Bunlar Aşkenazlar. Sonra batıya, Rusya boyunca gittiler ve bizim Aşkenaz dediğimiz bu insanlar bir damla İbrani kanı taşımıyorlar. Sefaradlar İbranilerin torunlarıdır ve çoğu iyi insanlardır. Araplarla birlikte yaşıyorlar ve bizi rahatsız etmiyorlar. Filistin'deki İbraniler, Filistin davasını destekliyorlar, onlar bizim dostlarımız.

Bir şeyler yapmak zorundayız, bu savaşı biz kazanacağız. Ben Müslüman Kardeşlerden değilim, Hamas'la aynı ideolojiden değilim ama Hamas'a saygı duyuyorum ve umarım Şii bir krallığın yardımıyla kazanırlar, çünkü Arap dünyası hain Müslümanlar tarafından yönetiliyor. Bu da insanlık düşmanlarının işine geliyor. İkinci Dünya Savaşı başladığında Hitler Yahudilere saldırıyordu; ama Yahudiler Filistin'de bir devlet kurdular, Aşkenaz Yahudileri İsrail devletini kurdu. Savaşın sonuna kadar Naziler tarafından kabul edildiler. Bu bir sorundu. Seyahat ediyor, gelip gidiyor ve savaş planları yapıyorlardı. Bu tarihsel bir gerçektir, size bir sır vermiyorum. Her neyse, Hitler Yahudilerden nefret ediyordu ama Hitler'in babasının babası da bir Yahudi'ydi. Avusturya'dan gerçek bir aileden gelen gerçek bir Yahudi. Ve o bir Avusturyalıydı. Hitler, Alman değildi, ama Almanya'yı Avusturya'dan çok daha fazla seviyordu.

Mesele şu ki, şu anda Filistin'de, yani İsrail’de iktidarda olan insanlar, Nazilerin dostu olan ve Nazilerin saygı duyduğu bu insanların soyundan geliyorlar. Dolayısıyla Filistin'de kendi kökenlerini bilmeyen, görmezden gelen insanlar olduğunu anlamak çok zor değil. İbrani kökenleri yok, Sefarad Yahudileriyle hiçbir ilişkileri yok. Sefaradlar bizi rahatsız etmiyorlar, İbranice bilmeyen Aşkenazlar, İsrail ile hiçbir alakaları yok ve her türlü suçu işliyorlar.

Şimdi Hamaslı kardeşlerimiz, Hamaslı gönüldaşlarımız, cesur kardeşlerimiz Siyonistleri güçlü bir şekilde vuruyorlar. Bu olağanüstü bir şey. Şiiler de Filistinli Müslümanlara yardım ediyor, bu harika bir şey. Şimdiye kadar birçok insan öldü ve bunların çoğu gerçekten suçlu değildi, biliyorsunuz, masumdular. Ama zorla işgal ettikleri topraklardaydılar ve bunu hayatlarıyla ödüyorlardı. Hamas'ın iki yüzden fazla rehinesi var, binden fazla İsrailli öldü. Ben askerlerden bahsediyorum. Ve binlercesi daha asker olarak öldürülecek. Filistinlileri de öldürecekler. Filistinliler ölmeye hazırlar ve bunların çoğu asker değil sivil olacak. Çünkü yüz yüze gelince Filistinliler İsraillilerden daha cesur. Ve şimdi herkesin, tüm Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin güneyini terk etmesini istiyorlar, çünkü tüm buraları yok etmek istiyorlar. Ancak Hamaslı kardeşlerimizin elinde rehin olan iki yüzden fazla Yahudi olduğunu da unutmamalılar. Ve orada oldukları gerçeği ortadayken, kitlesel bir şekilde saldırmaya devam ederlerse, bu insanları öldürecekler.

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Ne olacağını bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun, biz kazanacağız, Hamas kazanacak. İnşallah.

Allahü Ekber!"