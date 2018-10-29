Çakal Carlos ezber bozdu! 'Suud Prensine Kurulan Kumpas: Kaşıkçı İnfazı'

Müslüman olmadan önce 'Çakal Carlos' namıyla tüm dünyada tanınanSalim Muhammed, Baran Dergisi'nde yayımlanan son yazısında, oldukça önemli noktalara değindi.

Çakal Carlos, 'Suud Prensine Kurulan Kumpas: Kaşıkçı İnfazı' başlıklı yazısında, 2 Eylül tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasında vahşi bir şekilde katledilen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetinin perde arkasına değindi.

İşte Carlos'un yazısından satır başları...

- Riyad rejimi kirli işleriyle bilinen bir rejimdir ve bölgedeki gerçek Müslümanların en büyük düşmanlarındandır. Cemal Kaşıkçı, Washington Post'ta yazan bir gazeteciydi. Washington'un en önemli gazetesi olan Washington Post'un yüzyılı aşkın bir mazisi ve dolayısıyla büyük bir ehemmiyeti var. Kaşıkçı'nın burada, henüz birkaç gün önce rejimi tenkid eden yazıları yayımlanmıştı.

- Türk kökenli bir ailenin mensubu olan Kaşıkçı'nın İstanbul'da olması gayet tabii bir şeydi; fakat onun burada hem de içerisinde neden öldürüldüğünü iyi düşünmemiz gerekiyor. Washington'da da konsolosluğa gidiyordu; niçin orada öldürüdlmedi?

- Kaşıkçı niçin konsolosluğa gitti? Yüksek ihtimalle konsolosluğa çağırılması üzerine gitti. Bir kavgada öldüğü iddia ediliyor; fakat Prens Selman'a ait özel kuvvetlerin uçaklarla İstanbul'a gelip gitmeleri, ölüm açıklamasının bir çok tartışma yaşandıktan sonra yapılması gibi gelişmeler bunun bir yalan olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Suud Kralı hastalıklarla uğraşıyor ve Prens yakın bir dönemde tahta çıkmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede bir takım oyunlar oynanıyor. Kaşıkçı meslelesi de bununla alakalı. Yoksa Amerikan Başkanı Trump, niçin bu hadiseye müdahil olsun? Cemal Kaşıkçı Amerikan vatandaşı değil ve hadise de Amerika sınırları içinde yaşanmadı. Bunların hepsini bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Amerika bugün müttefik olduğu herkese, çıkarları için yarın ihanet edebilecek bir devlet. Suudi Arabistan'ın durumu da öyle görünüyor. Kaşıkçı'nın infaz edilmesi üzerinden Suudi Arabistan'a karşı bir operasyon yapılıyor. Suudi Arabistan'ın en büyük müttefiki İsrail ve ABD'dir, bu operasyon da bu ittifakın önüne geçmeyecektir.

- Siyonistler, tarihi değiştirmeyi amaçlayan operasyonlar yapıyorlar, tıpkı 2'nci Dünya Savaşı sonrasında olduğu gibi. siyonist propagandalarına rağmen Türkiye'deki gönüldaşlarının bu hadiseye objektif bir şekilde yaklaşarak neyi doğru olduğunu tayin edeceğini düşünüyorum. Suudiler, şu anda bu hadise ile alakalı Türkiye'ye milyonlarca dolar ödemeyi kabul edebilecek kadar zor durumda.

-Allah, gerçek Müslümanlara, kötüleri cehenneme göndermek için güç versin!

Allahu Ekber!