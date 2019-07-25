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Cahit Turhan: Türkiye'de günde yaklaşık 500 siber saldırı bertaraf ediliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Devlet olarak Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezini kurduk. Burada tehditleri engelliyoruz. Günde yaklaşık 500 adet saldırı bertaraf ediliyor.” dedi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:34
Cahit Turhan: Türkiye'de günde yaklaşık 500 siber saldırı bertaraf ediliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Devlet olarak Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezini kurduk. Burada tehditleri engelliyoruz. Özellikle finans, kamu, güvenlik kuruluşlarımıza yapılan saldırıları engellemeye çalışıyoruz. Günde yaklaşık 500 adet saldırı bertaraf ediliyor.” dedi.

Turhan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşmasının ardından sanayicilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Turhan, tüm soruların cevaplarını arkadaşlarıyla değerlendirerek bildireceğini belirterek, bazı sorulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kara yollarındaki yol ücretlerine ilişkin soruları yanıtlayan Turhan, İstanbul'un trafiğinin çekilmez durumda olduğunu ve yap-işlet-devret modeliyle yolların yapıldığını anlattı.

Yolların ücretlerinin kilometreye bağlı olduğunu aktaran Turhan, Türkiye'nin dünyanın en ucuz otoyol ücretine sahip olduğunu söyledi.

Turhan, "Finansmanı sağlayan bankalar bu yollara şerh koyuyorlar. İdareyi de garantör olarak görerek parayı o şartlarda veriyor... Geliri maksimize edecek trafik sayısını sağlamak amacıyla fiyatları da ayarlıyoruz. Çünkü bu para zamanında geri ödenmezse idare olarak biz de görevli şirket de temerrüte düşer." diye konuştu.

Otoyolların ücreti aşağı çekilirse devletin ödeme yapması gerekeceğini anımsatan Turhan, "Bir marka gömleği kullanmak istiyorsanız onun değerini vereceksiniz veya bir miktar bekleyip ucuz yoldan gideceksiniz. Aksi halde yap-işlet-devret ile başka yeni proje yapma, ihale etme imkanınız kalmaz." ifadelerini kullandı. 

"Belediyeler bu konuda operatörleri haraca bağlamış durumda"

Bakan Turhan, 350 bin kilometre olan fiber hattı, gelecek birkaç yıl içerisinde 500 bin kilometreye çıkarmayı öngördüklerini belirterek, “Şehirler arası yapmak kolay da şehir içinde yaparken dikkatli olmamız lazım. Belediyeler bu konuda operatörleri haraca bağlamış durumda, bu da ayrı sıkıntı, bununla ilgili mevzuat düzenlemesi yapıyoruz.” dedi.

Wikipedia’nın kullanıma kapalı olmasına ilişkin soru üzerine Turhan, “Bu site Türkiye’nin teröre destek verme konusunda devamlı yayın yapması nedeniyle engelleniyor. Milli değerlerimizi, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü tehdit edecek bazı yayınların buradan yapıldığını, gençlerimizin kafasının karıştırıldığını gördük. Bizim tarihimizde bölücü hareketler hep gençlerimiz üzerinden yapılmıştır, onlar hedef alınmıştır. Geçmişte yıkılan devletlerimizi düşmanlarımız dıştan değil, içeriden özellikle gençlerimizin kafalarını çelerek maksatlarına ulaşmıştır.” yanıtını verdi.

Turhan, teknolojinin faydalarının yanında zararlarının da bulunduğunu aktararak, “Biz de devlet olarak Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezini kurduk. Burada tehditleri engelliyoruz. Özellikle finans, kamu, güvenlik kuruluşlarımıza yapılan saldırıları engellemeye çalışıyoruz. Günde yaklaşık 500 adet saldırı bertaraf ediliyor.” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:34
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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