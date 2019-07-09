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Cahit Özkan sağlık durumu nasıl? AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan trafik kazası

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan Eskişehir'de trafik kazası geçirdi. Özkan ve aracı kullanan koruması tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Cahit Özkan sağlık durumu nasıl?

09 Temmuz 2019 Salı 15:08
Cahit Özkan sağlık durumu nasıl? AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan trafik kazası

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan Eskişehir'de trafik kazası geçirdi. Özkan ve aracı kullanan koruması tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Cahit Özkan sağlık durumu nasıl? 

AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında bir trafik kazası geçirdi. Cahit Özkan ve arabayı kullanan koruması tedbir amaçlı Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Söz konusu kaza öğle saatlerinde Sivrihisar yakınlarında meydana geldi. Özkan Denizli'den Ankara'ya gitmek üzere korumasının kullandığı otomobil ile yola çıktı.  Aracı kullanan koruma, aracın kontrolünü kaybederek TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında araçta maddi hasar oluştu ve arka koltukta oturan Özkan ile koruması hafif sıyrıklar ile kazayı atlattı. Sağlık durumu iyi olan Özkan ve koruması, tedbir amacıyla Ankara'da özel hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cahit Özkan kimdir?

Denizli / Çivril - 1976, Süleyman, Neriman.

Avukat; Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Londra'da Hukuk İngilizcesi üzerine öğrenim gördü. Kocaeli Üniversitesinde Özel Hukuk alanında, İstanbul Bilgi Üniversitesinde İnsan Hakları alanında yüksek lisans yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Yargılama Usulü konulu yüksek lisans tezi hazırladı.

Üniversite yıllarında International Law Student Association ve İstanbul Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Yeşilay Zeytinburnu Şube Başkan Yardımcılığı, Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı, Anayasa Hukukçuları Derneği Genel Sekreterliği, Uluslararası Hukuk Merkezi, Hukukun Üstünlüğü Platformu ve Hukukçular Derneği Başkanlıkları olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev yaptı. Uluslararası Anayasa, Uluslararası Tahkim ve Türkiye'de ve Dünyada Ceza Reformları Kongreleri, Yargı Reformu Sempozyumu gibi projeler başta olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası organizasyonda görev aldı. Kamu ve özel hukuk alanında makaleleri yayımlandı. Polis Akademisinde öğretim görevlisi olarak İnsan Hakları Hukuku dersleri verdi. İdeal Hukuk dergisini yayımladı ve internet sitesini kurdu. Hukuk Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği ve Editörlüğünü yaptı. Uluslararası Anayasa Kongresi Tebliğler, Anayasa Teorisi, Uluslararası Hak İhlalleri isimli kitaplar ve Anayasa Hukuku Mevzuatı gibi yayınların çıkmasına katkı sundu.

26. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. AK PARTİ Grup Başkanvekilidir. İngilizce bilen Özkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:08
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. Eskişehir
  4. Denizli
  5. Ankara
  6. Cahit Özkan sağlık durumu nasıl?
  7. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan trafik kazası

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