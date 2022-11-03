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Siyaset Cahit Özkan: Hayırlı olmasını diliyorum
Siyaset

Cahit Özkan: Hayırlı olmasını diliyorum

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Karadağ’da düzenlenen 3. Avrasya Hukuk Kurultayı’na ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Özkan paylaşımında, “3 gün sürecek Kurultay’ın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 17:43:00 -
Cahit Özkan: Hayırlı olmasını diliyorum

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Karadağ’da düzenlenen 3. Avrasya Hukuk Kurultayı’na ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Özkan paylaşımında, “Türkiye Hukuk Platformu önderliğinde 42 ülkeden hukukçunun ve akademisyenin katıldığı ve Karadağ’da düzenlenen ‘3. Avrasya #Hukuk Kurultayı’na katıldık. ‘Deniz Hukukundaki Güncel Gelişmeler’ ana konusuyla 3 gün sürecek Kurultay’ın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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