Cahit Özkan: Hayırlı olmasını diliyorum
AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Karadağ’da düzenlenen 3. Avrasya Hukuk Kurultayı’na ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Özkan paylaşımında, “3 gün sürecek Kurultay’ın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Karadağ’da düzenlenen 3. Avrasya Hukuk Kurultayı’na ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
Özkan paylaşımında, “Türkiye Hukuk Platformu önderliğinde 42 ülkeden hukukçunun ve akademisyenin katıldığı ve Karadağ’da düzenlenen ‘3. Avrasya #Hukuk Kurultayı’na katıldık. ‘Deniz Hukukundaki Güncel Gelişmeler’ ana konusuyla 3 gün sürecek Kurultay’ın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.