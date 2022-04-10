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Gündem Çağrıya duyarsız kalmadılar! Uludağ Üniversitesi'nden sınav saatlerine iftar düzenlemesi
Gündem

Çağrıya duyarsız kalmadılar! Uludağ Üniversitesi'nden sınav saatlerine iftar düzenlemesi

TÜGVA Marmara Bölge Sorumlusu Mert Yeşilyurt'un talebine duyarsız kalmayan Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, "İftar saatinde sınav olmayacak." açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 23:39:00 -
Çağrıya duyarsız kalmadılar! Uludağ Üniversitesi'nden sınav saatlerine iftar düzenlemesi

 Yeniakit.com.tr 

TÜGVA Marmara Bölge Sorumlusu Mert Yeşilyurt, Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz'a iftar saatlerinde sınav yapılmaması için çağrısında bulundu.

Rektör Kılavuz, Twitter hesabından Yeşilyutr'a verdiği cevabında, iftar saatinde sınav olmayacağını söyledi.

Çağrıya duyarsız kalmadı

Öğrencilerin talebini aktaran Mert Yeşilyurt, #iftarasınavkonmasın etiketiyle Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne seslendi. Yeşilyurt, "Sayın Rektörümüzün öğrencilerinin bu haklı talebini olumlu karşılayacağına inancımız tam." diyerek iftar saatlerinde sınav olmaması yönünde çağrıda bulundu.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, Yeşilyurt'un çağrısından sonra, sınavları iftar saatine göre düzenleyeceklerini duyurdu. Kılavuz, "Öğrencilerimizi bu vb. konularda mağdur etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. İftarda sınav olmayacak." dedi.

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