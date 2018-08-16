THY - Trabzon
0553 313 94 23

Çağrı marketten yaptırımlara karşı yatırım

Perakende sektörünün önemli oyuncularından Çağrı Marketten yaptırımlara karşı yatırım çağrısı..

16 Ağustos 2018 Perşembe 09:12
Çağrı marketten yaptırımlara karşı yatırım

Çağrı market Ağustos ayı içerisinde şubeler açarak ülkesine ve milletine olan güvenini ortaya koydu.

Ekonomi moral işidir bizler değişik hesaplar içinde olmadık bu ülkede kazandıklarımizi bu ülkeye bu millete sunmaya kararlıyız diyen  çağrı market yönetim kurulu başkanı Mahmut Kara "Yerel ve milli sermaye milli üretim ve dayanışma ile bu günleri kısa sürede atlatacağız yeter ki moralimizi yüksek tutalım daha fazla çalışalım daha disiplinli hareke edelim yeni pazarlara yönelerek kabugumuzu kıralım. Unutmayalım ki aydınlığa en yakın zaman karanlığın zirve yaptığı zamandır, şer gördüklerimizde bilmediğimiz hayırlar olabilir "

Çağrı market kısa zamanda açtığı üç şube ile 57 hizmet halkasına 2650 kişilik personel sayısına ulaşarak, istihdama önemli katkılar veriyor. 

Mahmut Kara "Biz Çağrı ailesi olarak kriz diyenlere inat yeni şubeler açarak istihdama katkı vermeye katma değer üreterek ekonomide milli  ve yerel duruş sergilemeye devam edeceğiz.. 

Çağrı ailesine 15 gün içinde üç yeni şube ekledik 

Ümraniye ikbal, Kağıthane Axis Avm ve güneşli evren şubelerimizi arka arkaya açarak ekonomimize olan güvenimizi ortaya koyduk. 

Kriz tellallığı yapanlara karşı ideolojik siyasi görüşü ne olursa olsun tüm işverenlerin sanayicilerin ve toplumunun tek vücut hareket etmesi elzemdir. 

Hepimiz bu geminin asıl unsurlarıyız dümende ki kaptana hep beraber yardımcı olmak gemiyi sağ salim limana ulaştırmak zorundayız.. 

Çağrı market dün olduğu gibi bugün de yatırım yapmak bu sektörde kazandığını bu sektöre harcayarak kendini  geliştirmek kurumsallaşmak çabalarına devam edecektir. 

Çağrı market son dönemde  başta ABD olmak üzere global saldırılara karşı safını belli ederek milli bir duruş ortaya koydu. 

Yerel üreterilere daha fazla destek vermekle kalmayıp reklam planlaması içinde yer alanre TWİTTER FACEBOOK İNSTAGRAM Google ile yapılan reklam anlaşmaları iptal edilmiştir. 

Bizler yerli ve yerel üretime değer veriyoruz ve Çağrım ve Kırköy markası ile kendi ürünlerimizi üretiyoruz.. Bal Tereyağ yoğurt çay süt  Bakliyat ürünleri vb Her geçen gün ürün adedi ve çeşitliliğini artırarak üreten Türkiye nin parçası olmak istiyoruz Biz biliyoruz ki yerli üretim olmadan ithal edilen ürünler sizi bağımlı yapar ve bağımsız kararlar almanıza engel olur, onların oyuncağı olursunuz ya istediklerini yaparsınız yada geçmişte Kıbrıs Barış harekatın da ve bugün olduğu gibi sizi ambargo ile terbiye etmeye çalışırlar Çağrı market sorumluluklarınin bilincinde elini taşın altına koymaya üretmeye daha çok şube açarak istihdama katkı vermeye devam edecektir " açıklamalarında bulundu.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 09:12
  1. Çağrı Market

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mazluma umut zalime hedefiz
    1. Mazluma umut zalime hedefiz
    2. Apple satışı Türkiye'de yasaklanacak mı?
    3. Milyonları görmezden gelip 10 kişiyi..
    4. YÖK'den üniversite öğrencilerine..
    5. İncirlik Üssü kapatılmalı mı? “Elbette..
    6. Bedelli askerlikten üniversite..
    7. Başkanlar diyaloğa geçmeli
    8. Arap topluluğu üyelerinden destek
    9. Zorba İsrail 13 Filistinliyi alıkoydu
    10. Şuursuz fırsatçılara uyarı
    11. YÖK'ten bedelli askerlik açıklaması!
    12. FETÖ propagandası yapanlara operasyon
    13. Spekülatif ataklara karşı güçbirliği
    14. Teröristbaşı Gülen'i öven şahıslara..
    15. Ekonomide iyileşme başladı normalleşme..
    16. Üniversite tercih sonuçları ne zaman..
    17. KYK Ankara yurtları
    18. Katar'dan sonra Çin! 1 milyarlık..
    19. ABD’den gelen 22 ürüne ek vergi
    20. Emeklilere ikramiyeleri ödenmeye başladı
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    HDP'liler birbirine girdi! Temelli'den Demirtaş'a cevap
    HDP'liler birbirine girdi! Temelli'den Demirtaş'a cevap