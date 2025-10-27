Çağlayan Adliyesi’nde hareketli saatler: En korunaklı yerde, bir anda silahını ateşledi

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde hareketli saatler yaşandı. Bir şahıs elindeki silahla adliyenin ön kapısına doğru hareket etti.

"Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım" diye bağıran şahıs, polisin ikna çabaları sırasında kendi bacağına ateş etti.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde şahsın bir anda yere yığıldığı ve güvenlik ekiplerinin soluğu yanında aldığı anlar yer aldı.