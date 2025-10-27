  • İSTANBUL
Çağlayan Adliyesi'nde hareketli saatler: En korunaklı yerde, bir anda silahını ateşledi
Gündem

Çağlayan Adliyesi’nde hareketli saatler: En korunaklı yerde, bir anda silahını ateşledi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çağlayan Adliyesi’nde hareketli saatler: En korunaklı yerde, bir anda silahını ateşledi

Çağlayan Adliyesi, hareketli anlara sahne oldu. Rastgele havaya ateş açan şahıs "Buraya gelip kendimi öldürmek için iki gün kaçtım" diye bağırdı. Söz konusu şahıs, polisin ikna çabaları sırasında kendi bacağına ateş etti.

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde hareketli saatler yaşandı. Bir şahıs elindeki silahla adliyenin ön kapısına doğru hareket etti.
"Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım" diye bağıran şahıs, polisin ikna çabaları sırasında kendi bacağına ateş etti.
O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde şahsın bir anda yere yığıldığı ve güvenlik ekiplerinin soluğu yanında aldığı anlar yer aldı.

 

2
Yorumlar

Kadir

Numara neden bacagina sıkmıs n3d3n orada yapmis protesto ettigi seyler varsa bunu baska turlu de ifade edebilirdi

yasin

Mermi israfı!
