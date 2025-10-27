Çağlayan Adliyesi’nde hareketli saatler: En korunaklı yerde, bir anda silahını ateşledi
Çağlayan Adliyesi, hareketli anlara sahne oldu. Rastgele havaya ateş açan şahıs "Buraya gelip kendimi öldürmek için iki gün kaçtım" diye bağırdı. Söz konusu şahıs, polisin ikna çabaları sırasında kendi bacağına ateş etti.
İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde hareketli saatler yaşandı. Bir şahıs elindeki silahla adliyenin ön kapısına doğru hareket etti.
"Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım" diye bağıran şahıs, polisin ikna çabaları sırasında kendi bacağına ateş etti.
O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde şahsın bir anda yere yığıldığı ve güvenlik ekiplerinin soluğu yanında aldığı anlar yer aldı.