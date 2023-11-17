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Spor Çağlar Söyüncü'nün kendine güveni tam!
Spor

Çağlar Söyüncü'nün kendine güveni tam!

Yeniakit Publisher
2023-11-17 20:33:00 -
Çağlar Söyüncü'nün kendine güveni tam!

Almanya ile özel maçta karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'mızın deneyimli stoperi Çağlar Söyüncü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'mız 18 Kasım Cumartesi günü Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi EURO 2024'te son maçında Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'mızın deneyimli stoperi Çağlar Söyüncü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


"TAMAMEN İYİLEŞTİM"

Tamamen iyileştim çok şükür. Hocamız bizim için büyük şans. Şu anda oynamaya hazırım. Sakatlığım tamamen geçti. İyi durumdayız. Almanya'ya gurbetçi vatandaşlarımızın yanına geldik. Onlar için de bizim içinde bu maç güzel olacak. 3 yıl önce de gelmiştik. Bizi yine çok iyi karşıladılar. İnşallah güzel bir sonuçla onları mutlu ederiz. Takım olarak iyi şeyler yapıyoruz. Her oyuncu değerli burada. Arkadaşlık ortamımız çok iyi. Güzel bir jenerasyon var. Avrupa Şampiyonası'na en son gittiğimizde talihsiz şeyler yaşadık. Bizim için kötü geçmişti. Hatalarımızdan ders çıkarıp, güzel bir oyun ortaya koyup başarılı olmak istiyoruz."
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