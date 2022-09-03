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Spor Çağlar Söyüncü Süper Lige geliyor!
Spor

Çağlar Söyüncü Süper Lige geliyor!

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yapan Fenerbahçe ve Galatasaray, Çağlar Söyüncü'yü kiralamak için girişimlere başladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 16:05:00 -
Çağlar Söyüncü Süper Lige geliyor!

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yapan Fenerbahçe ve Galatasaray, Çağlar Söyüncü'yü kiralamak için girişimlere başladı.

Bu sezon Premier Lig'de forma şansı bulmakta zorlanan; teknik direktör Brendan Rodgers'ın açık açık yetersiz dediği Çağlar Söyüncü, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın transfer listesine girdi.

Stoper arayışlarını sürdüren ezeli rakiplerin İngiliz kulübünün kapısını çalarak Çağlar Söyüncü'yü kiralamak istediği belirtildi.

Leicester City'nin kiralama formülüne çok sıcak bakmadığı öğrenilirken, iki kulübün de şartları zorladığı da gelen haberler arasında. Fenerbahçe ve Galatasaray İngiliz ekibinin direncini kırarsa resmi teklifi iletecek.

Çağlar Söyüncü'nün performansı

Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City ile Premier Lig'de henüz süre almazken, yalnızca İngiltere Lig Kupası'nda 1 maçta forma giydi.

2018 yılında Freiburg'dan yaklaşık 21 milyon Euro bonservis bedeli ile İngiliz ekibine transfer olan 26 yaşındaki Milli stoper, geçtiğimiz sezon 41 maçta forma giymişti.

 


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